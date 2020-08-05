熱銷排行榜快來看！momo購物網「中元祭」泡麵、乾拌麵下殺5折起

中元普渡就是要澎湃，供桌上成箱或大包裝的泡麵、乾拌麵最受青睞，momo購物網中元檔期網羅超過550款泡麵、250款乾拌麵下殺5折起，同時公布2020年上半年泡麵、乾拌麵熱銷榜，泡麵由國民美食「統一麵－肉燥風味」拔得頭籌，去年中元節更曾創下熱銷逾萬包的佳績，拌麵則由「曾拌麵」再次奪下熱銷冠軍寶座。

momo購物網指出，根據2020年上半年麵食熱銷榜可以看出「台味」的統一麵、維力、味丹、台酒等依舊是擄獲消費者味蕾的霸主，占整體銷售7成，進口泡麵以韓國、日本為銷售主力；近年乾拌麵市場發展快速，新品牌相繼投入，消費者除了喜愛麻辣口味及名人網紅推薦商品之外，湯麵類也開始引起話題，業者紛紛推出麻辣鴨血、煨麵、泰式湯麵等新品。

momo購物網2020年上半年泡麵熱銷榜的前五名皆曾創下單日最高熱銷破千袋的成績，除了冠軍「統一麵－肉燥風味」之外，第二名為年年入榜的「味丹」味味A排骨雞湯麵，第三名至第十名依序為韓國「NONG SHIM農心」辛拉麵、「台酒TTL」花雕雞袋麵，「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵、「維力」炸醬麵、「統一麵」蔥燒牛肉風味、「台酒TT」麻油雞碗麵、「NONG SHIM農心」安城湯麵、「來一客」鮮蝦魚板風味。

momo購物網2020年上半年乾拌麵熱銷榜冠軍由「曾拌麵」香蔥椒麻奪下，單月銷售最高超過5,000袋；第二名至第五名也都有單月熱銷千袋的佳績，分別為「老媽拌麵」老成都擔擔麵、「賈以食日」麻花麵、「山喜屋」堅果沾麵、「KiKi食品雜貨」椒麻拌麵；第六名至第十名依序為「老媽拌麵」麻辣鴨血寬粉、「瓦城」泰式酸辣乾拌麵、「曾煨麵」豚骨湯麵、「金博家」辣椒先生老蕭拌麵醇醬微辣、「賈以食日」麻薑麵。