限時3天！7-11「大人節特別企畫」指定商品第2件半價，大杯美式咖啡3杯98元
迎接父親節，7－ELEVEN於8月6日至8月8日推出限時3天的「大人節特別企畫」，橫跨CITY系列調製飲品、涼麵、大亨堡、握便當、盒裝水果、冷凍米漢堡、糖果、禮盒、UNIDESIGN衛生紙等，共有超過88項指定商品推出優惠，不需任何憑證到門市就能直接享有好康，包括指定款涼麵、握便當、大亨堡可享任2件88折，CITY CAFE大杯美式咖啡3杯特價98元，活動期間使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳可再享立折5%優惠（不含UNIDESIGN衛生紙）
7－ELEVEN限時3天的「大人節特別企畫」推出CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶2杯88元（原價120元）、CITY PEARL冰芒果珍珠青茶2杯88元（原價120元）、CITY CAFE大杯美式咖啡3杯98元（原價135元）、CITY CAFE焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵2杯98元（原價冰130元，熱110元；超過30款指定商品第2件半價，包括TOMMI米漢堡（鮭魚起司、壽喜燒牛肉、泡菜豬肉）、Airwaves／EXTRA指定系列口香糖等；超過50款指定商品任2件88折，包括真飽涼麵（原味／香辣）、握便當（經典奮起湖、黑胡椒烤雞排、香腸油雞雙拼、鹽烤燒肉雙拼）、四季鮮果－火龍果、甘草芭樂、大亨堡全系列、白蘭氏冰糖燕窩禮盒、桂格人蔘益氣禮盒等。
活動期間原價109元的UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙一串限時特價68元。
OPEN POINT App的「行動隨時取」同步展開「88節快樂」優惠活動，8月7日上午9點至8月9日凌晨0點推出CITY系列多組數優惠，包括CITY CAFE大杯冰拿鐵8杯288元、CITY TEA現萃茶冰四季春青茶／冰紅茶8杯188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶4杯168元，數量有限售完為止；8月11日前還有CITY PRIMA精品咖啡第2杯半價。
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