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太美味！PANERAI LUMINOR Marina三明治表面 白色誘客
在性別的世界裡，男性總是與藍色、黑色或咖啡色多所聯想。而擁有小麥或深邃膚色的男性，似乎也給人更為信賴的感覺，但現在沛納海（PANERAI）就要大膽挑戰這刻板印象了！品牌在Luminor Marina系列推出全新具有白色表面的三明治式夜光表面，搭配綠色夜光塗料，大膽突破想像力框架。
2020被沛納海定調為「The Year of Luminor」，並在今年推出多款Luminor系列表款，具有護橋式表冠、三明治式表面的Luminor表款，更以鮮明視覺、強悍的幾何結構，成為品牌兩大設計支柱。而今年全新的這只Luminor Marina精鋼腕表44毫米（PAM01314），最大特色，便是在銀色、黑色、藍色以外，成為少數具有白色表面的清新款式。
雖然這並非品牌的第一只白色表面腕表，卻是沛納海首款採用三明治面盤的白色表面腕表。所謂的「三明治表面」是沛納海從1930年代晚期開始的設計，由於過去的夜光塗料多塗裝於指針、時標之上，但沛納海以「三明治」的概念，在表盤之中，「夾入」第二層滿佈夜光塗料的金屬夾板，而此款PAM01314的阿拉伯數字及時標就以灰色的Super-LumiNova™夜光塗層塗覆，加上三明治表面，讓黑暗、低光源的情況下，讀時更為便利。
具備時間顯示功能的表廠自製P.9010自動上鍊機芯，「滿鍊」時可達三天的動力儲存，同時因為Luminor Marina系列強調的「潛水」屬性，防水性能也達300米。白色是乾淨、白色是好印象，全新白色表面的PANERAI Luminor Marina精鋼腕表44毫米，是不是看起來也很美味呢？
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