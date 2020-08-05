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有怪獸！MB&F T-Rex恐龍時計 青銅塗裝新登場太威風！
每個男孩心裡都有點反骨，喜歡迷人的反派、喜歡巨大機械人，喜歡宛如摩天大樓般的噴火怪獸，這或解釋了從「哥吉拉」到電影「環太平洋」裡，男孩們對「怪獸」的喜愛。獨立製表品牌MB&F曾和獨立座鐘製造商L’EPEE 1839打造過一只小怪獸造型的「T-Rex」迷你座鐘，現在這只怪獸「升級」了！並披上黃澄澄的青銅外衣，更加誘人。
第一眼看到這只「小怪獸」，莫不要被他頗具力道、屹立於立面的雙爪所震撼，牠提醒了我們：早在人類稱霸地球之前、一度君臨星球的霸主「暴龍（T-Rex）」，也成為了座鐘名稱。視線往上延伸：從義大利知名小島Murano製造的綠色玻璃「鐘面」，通透、明亮，並與青銅的「黃」，呈現鮮明對比。
而從Murano的玻璃鐘面上，兩只彎取的青銅指針指示了小時與分鐘，同時透過Murano綠色玻璃背後：由L’Épée 1839打造、138枚零件構成的八日鍊手上鍊Cal.1855機芯，構成了動力來源。「牠」既是一只史前生物的混種變型，同時又像家中的一件行動或裝置藝術：一只擁有雙腳、奔跑飛速的時間儀器，全球限量15「隻」，想追上這只時間小怪物？手腳要快！
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