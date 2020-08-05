最奢華抗老！La Prairie黃鑽魚子緊俏拉提精華找回青春

把奢華的魚子精華做成保養品，已經是現在抗老保養界的主流，率先推出頂級魚子系列的頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，2020宣佈推出全新「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，一次結合魚子精萃複方、魚子精奢純萃兩大抗老魚子成分，搶攻最奢華的抗老市場，讓女人一用就能找回青春，肌膚持續澎潤。

La Prairie萊珀妮挑選在瑞士阿爾卑斯山間，以山泉水養殖的鱘魚，從鱘魚子中，以瑞士萃取技術，把魚子萃取精華封存在魚子珍珠中，全新的黃鑽魚子緊俏拉提精華，含有兩款魚子成分。魚子精萃複方從魚子中找到抗老精華，從中萃取，讓肌膚更為緊緻。魚子精奢純萃從魚子中，練出高純脂質、高純蛋白中，分離出高濃度萃取物，都能讓肌膚更為澎潤。另搭配植物萃取精華。

黃鑽魚子緊俏拉提精華從包裝上就看出奢華，以品牌經典鈷藍色，與包浩斯風格設計，藍色與銀色相間，內含雙管設計，一按能把黃鑽魚子珍珠、逆齡修復精華調和，絲滑的質感讓肌膚能快速吸收。建議在每天使用前導精華液後使用，擠出1～2滴後，在全臉與頸部抹開。