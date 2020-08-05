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最奢華抗老！La Prairie黃鑽魚子緊俏拉提精華找回青春

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華／50ml／23,950元。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華／50ml／23,950元。圖／La Prairie提供

把奢華的魚子精華做成保養品，已經是現在抗老保養界的主流，率先推出頂級魚子系列的頂級保養品牌La Prairie萊珀妮，2020宣佈推出全新「黃鑽魚子緊俏拉提精華」，一次結合魚子精萃複方、魚子精奢純萃兩大抗老魚子成分，搶攻最奢華的抗老市場，讓女人一用就能找回青春，肌膚持續澎潤。

La Prairie萊珀妮挑選在瑞士阿爾卑斯山間，以山泉水養殖的鱘魚，從鱘魚子中，以瑞士萃取技術，把魚子萃取精華封存在魚子珍珠中，全新的黃鑽魚子緊俏拉提精華，含有兩款魚子成分。魚子精萃複方從魚子中找到抗老精華，從中萃取，讓肌膚更為緊緻。魚子精奢純萃從魚子中，練出高純脂質、高純蛋白中，分離出高濃度萃取物，都能讓肌膚更為澎潤。另搭配植物萃取精華。

黃鑽魚子緊俏拉提精華從包裝上就看出奢華，以品牌經典鈷藍色，與包浩斯風格設計，藍色與銀色相間，內含雙管設計，一按能把黃鑽魚子珍珠、逆齡修復精華調和，絲滑的質感讓肌膚能快速吸收。建議在每天使用前導精華液後使用，擠出1～2滴後，在全臉與頸部抹開。

為慶祝新品上市，La Prairie萊珀妮還邀請法國藝術家Cyril Lancelin打造藝術品，以黃鑽魚子重新演繹；另也邀請L'Atelier de Joël Robuchon Taipei主廚Florence Dalia，操刀以魚子為靈感的盛宴，搭配沉浸式動態影像藝術，用五感體驗魚子醬的奇蹟。

La Prairie萊珀妮與L'Atelier de Joël Robuchon Taipei主廚Florence Dalia，合作打造宴會。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮與L'Atelier de Joël Robuchon Taipei主廚Florence Dalia，合作打造宴會。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華，結合黃鑽魚子珍珠、逆齡修復精華。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華，結合黃鑽魚子珍珠、逆齡修復精華。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華／50ml／23,950元。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華／50ml／23,950元。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華，結合黃鑽魚子珍珠、逆齡修復精華。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮黃鑽魚子緊俏拉提精華，結合黃鑽魚子珍珠、逆齡修復精華。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮與法國藝術家Cyril Lancelin打造藝術品。圖／La Prairie提供
La Prairie萊珀妮與法國藝術家Cyril Lancelin打造藝術品。圖／La Prairie提供

抗老 瑞士 品牌

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