熊讚水樂園玩一夏 親子同遊好去處

熊讚水樂園有超酷60米山林滑水道、超萌搖滾歡樂池、秘境探訪玩不完！台北市副市長蔡炳坤5日宣布，「台北河岸童樂會—熊讚水樂園」14日起登場，今年改到自來水園區舉行，並結合正進行中的2020台北親水節，打造今夏大台北最大的親水樂園。

「熊讚水樂園即將於14~16日及18~23日在公館自來水園區舉行！」蔡炳坤邀請家長帶小朋友參加，體驗多項親水遊樂設施，其中親水遊樂設施包括依小山丘地形設置的「60米山林滑水道」、布滿上千隻黃色小鴨的「鴨鴨抱抱童樂池」、7公尺高的「沖瘋滑水道」、可容納數十人共同玩樂的「夏來搖滾歡樂池」，以及清涼有趣的「童心迎賓大道」。

另外，8月15日晚上將舉辦童樂晚會，現場送出200支水槍，16日起每天也有2到3場的表演節目，每週六、日還各有3梯次免費的「阿古瓦秘境之旅」，由專人帶領大、小朋友探訪自來水園區、觀音山及寶藏巖。蔡炳坤說，「活動內容真的十分精彩，誠摯邀請市民一同參加，還有機會抽中Switch Lite、PS4等大獎！」

台北市觀光傳播局長劉奕霆說明，活動配合自來水園區規定，市民必須購票入園，親水遊樂設施每天上午9時到下午6時開放，採總額管制，不須事先報名。15日的童樂晚會，將由YOYO家族哥哥姊姊、國際級魔術師和少女卡拉樂團等演出，當天自下午6時起開放免費入園。

台北市副市長蔡炳坤（左2）等市府官員歡迎民眾到自來水園區參加「2020台北河岸童樂會」。（photo by 台北市政府觀傳局）

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