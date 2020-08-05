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夏姿秋冬男裝低調幽默 融合二元風格 表現文人氣息

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
夏姿發表2020秋冬男裝。圖／夏姿提供
夏姿發表2020秋冬男裝。圖／夏姿提供

以「融合」為主軸，夏姿．陳（SHIATZY CHEN）發表以結合二元對立為主的2020秋冬男裝系列，包括輕重、剛柔、中西、現代與經典的相互交錯，在中式剪裁和各式材質之間創作出文人風貌。

男裝以經典輪廓為主，展現品牌經典的手工細節，例如同色系手縫刺繡、玉石裝飾、開版刺繡圖騰、手繪布花、雙色栓縫等，作為細緻點綴。首次開版製作的玉石裝飾，有著花瓶古玩的輪廓，呼應女裝的設計，雋刻了四季花圖騰，用以象徵四季平安的吉祥。而刻意歪斜的縫製位置，則在單品上起了畫龍點睛的效果，讓服裝展現低調幽默。

此外，也善加運用壓克力顏料的特性製造版畫的效果，用變型的線條，結合率性塗鴉風格，以詼諧方式重新表現品牌Logo；或是將開版圖騰拆解，以數位印花表現背景，再以貼布繡增添活潑層次感。在配色方面，以深色調為基底，結合不同深淺的藍、黃、粉色，色塊組合也一改過去的嚴肅形象，顯得較為大膽輕齡。面料仍以純絲塔夫綢、羊毛料、襯衫棉布、各式緹花布，搭襯羽絨、丹寧，厚薄有致，玩味多層次的穿搭樂趣。

夏姿2020秋冬男裝講述輕重、剛柔、中西、現代與經典的相互交錯。圖／夏姿提供
夏姿2020秋冬男裝講述輕重、剛柔、中西、現代與經典的相互交錯。圖／夏姿提供
色彩豐富的開版刺繡顯得年輕街頭感。圖／夏姿提供
色彩豐富的開版刺繡顯得年輕街頭感。圖／夏姿提供
夏姿發表以融合為主題的秋冬男裝。圖／夏姿提供
夏姿發表以融合為主題的秋冬男裝。圖／夏姿提供
夏姿發表融合二元對立為主的秋冬男裝。圖／夏姿提供
夏姿發表融合二元對立為主的秋冬男裝。圖／夏姿提供
夏姿2020秋冬男裝以經典輪廓為主，展現品牌手工細節。圖／夏姿提供
夏姿2020秋冬男裝以經典輪廓為主，展現品牌手工細節。圖／夏姿提供
丹寧風格搭配跳色刺繡帶來視覺變化。圖／夏姿提供
丹寧風格搭配跳色刺繡帶來視覺變化。圖／夏姿提供
夏姿2020秋冬男裝以低調的幽默展現有別以往的氛圍。圖／夏姿提供
夏姿2020秋冬男裝以低調的幽默展現有別以往的氛圍。圖／夏姿提供
毛料立領大衣是經典單品。圖／夏姿提供
毛料立領大衣是經典單品。圖／夏姿提供
秋冬男裝以經典輪廓混搭多元材質。圖／夏姿提供
秋冬男裝以經典輪廓混搭多元材質。圖／夏姿提供

品牌 夏姿 手繪

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