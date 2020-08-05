夏姿秋冬男裝低調幽默 融合二元風格 表現文人氣息

以「融合」為主軸，夏姿．陳（SHIATZY CHEN）發表以結合二元對立為主的2020秋冬男裝系列，包括輕重、剛柔、中西、現代與經典的相互交錯，在中式剪裁和各式材質之間創作出文人風貌。

男裝以經典輪廓為主，展現品牌經典的手工細節，例如同色系手縫刺繡、玉石裝飾、開版刺繡圖騰、手繪布花、雙色栓縫等，作為細緻點綴。首次開版製作的玉石裝飾，有著花瓶古玩的輪廓，呼應女裝的設計，雋刻了四季花圖騰，用以象徵四季平安的吉祥。而刻意歪斜的縫製位置，則在單品上起了畫龍點睛的效果，讓服裝展現低調幽默。