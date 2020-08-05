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夢幻星空藍、櫻花粉 PRADA七夕系列連單身也會想入手！
義大利時尚品牌PRADA近來不斷延伸旗下尼龍系列商品，各式大小的包款設計，無論是彼此組裝或是分散配戴，都打造出多種風格、別具創意的機能性穿搭造型。為了即將到來的七夕情人節，PRADA也特別推出臻選系列商品，聚焦在帶點夢幻質感的粉嫩色尼龍、皮革單品，呼應專屬節日的浪漫情懷，就連單身的人看到也很想入手啊！
在最新發布的形象廣告微電影中，可以看到兩位年輕男女過著彼此無交集的生活，像是分處兩個不同的時空地點，他們穿戴著PRADA七夕臻選系列商品展現個性獨具的時尚感，最後在鏡頭的巧妙構圖下終於相會，完成屬於現代的七夕愛情嶄新故事情節。
而七夕臻選系列商品網羅了PRADA多種經典熱賣包款，這次也特別推出翡翠綠、星空藍及櫻花粉色等粉嫩色系的經典尼龍與Saffiano皮革Re-Edition系列手提肩背包、漁夫帽等等，另外像是尼龍迷你多功能包也可以隨興地配戴在手臂上，使用上非常方便、同時可裝零錢和耳機等小物的手機套也再次登場，還有多款小皮件、吊飾等。
男性配件方面則有星空藍尼龍與Saffiano皮革多功能信差包、手機包及白色Saffiano皮革多功能斜背包等，都是容量很夠又實惠的選擇，可愛的皮革Bolo領帶，非常適合新鮮人用來搭配充滿活力的時尚造型。全系列將在台北101旗艦店、微風廣場專門店與官方網站販售。
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