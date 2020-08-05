UNIQLO鬼滅之刃UT 讓你把美好青春記憶都穿在身上

UNIQLO今年夏天最夯的人氣UT就是與日本漫畫《鬼滅之刃》合作，生動呈現精彩瞬間，除了把人氣角色印在T恤上，更細膩表現主角們的震撼招式，讓人重溫青春的美好記憶。

《鬼滅之刃自2016年於日本集英社下的週刊少年Jump雜誌首次亮相，其精彩劇情與華麗畫風深受世界各地年輕人的喜愛，系列漫畫全球累計發行量高達8000萬冊。因此UNIQLO便宣布將於8、9月連番上市今年最夯的鬼滅之刃聯名UT系列。第一版漫畫版鬼滅之刃UT系列共有8款，中性版型男女皆可穿，將於8/17在UNIQLO全台實體店舖與網路商店推出。主角竈門炭治郎招牌日之呼吸（火之神神樂），甚至還有主要反派角色鬼舞辻無慘也成為本次設計亮點之一，生動呈現漫畫裡的精彩片刻。

鬼滅之刃聯名UT系列T恤390元。圖／UNIQLO提供

而第二波的動畫版鬼滅之刃UT將於9月上市，還會搶先曝光今年10月即將上映的劇場版電影《鬼滅之刃：無限列車篇》裡的重要角色，除了中性版型UT外，更同步推出童裝、托特包等配件。每一件單品都是《鬼滅之刃》粉絲必收藏的單品，而且這系列部分款式正反面皆有印上圖騰，讓人從背影就能一眼辨別出你也是鬼滅同好。

鬼滅之刃聯名UT系列T恤390元。圖／UNIQLO提供

鬼滅之刃聯名UT系列T恤390元。圖／UNIQLO提供

鬼滅之刃聯名UT系列T恤390元。圖／UNIQLO提供