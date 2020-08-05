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基隆特色美食節走威尼斯風 舉辦面具派對如置身國外
2020基隆特色美食節今天開跑，今年推出秘境美食實境解謎、港味面具派對、嚴選漁夫鍋競賽及基隆十大特色伴手禮等主題活動。基隆市長林右昌說，市府透過美食節等活動，為營造基隆新的生活品味與風情注入養分，帶動經濟發展。
基市府產發處今天在正濱漁港色彩屋旁的懷舊碼頭，舉辦特色美食節宣導活動。林右昌說，這幾年來許多人感受到基隆都市環境已蛻變，市府努力營造新生活品味與風情，正濱漁港懷舊碼頭是典範，成功串接在地漁業、文創與青年團體，帶動經濟發展。
林右昌說，正濱漁港懷舊碼頭令人驚艷，是官民合作成果，成功顛覆國人對台灣漁港總是髒髒臭臭的認知。去年美食節走法國風，今年美食節是威尼斯風，要讓到懷舊碼頭的遊客身在基隆，卻又感覺置身國外。
市府產發處表示，「揪一揪港味面具派對，夏夜狂歡夠Chill」9月19日登場，遊客可以大玩面具繽紛樂拍，欣賞不插電音樂演出，另有休閒娛樂漁船巡禮及DIY工作坊，歡迎民眾一起到正濱漁港，感受浪漫魅力。
產發處說， 延續去年銷售一空的彩色BBQ港味派對，今年擴大推出套票組合，不僅有25組5人分BBQ烤肉，提供基隆「尚青」漁產，並以「異國、面具」主題打造異國氛圍，一解國人出國渴望。
25組BBQ烤肉套票包含食材、烤肉用具、飲料、面具、遊船體驗和點心等，每組3000元；個人派對套票每組800元，共400組。詳情可上基隆好食官網查詢，網址：http://klgoodfood.com.tw。
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