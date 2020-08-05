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愛馬仕等級的瑜珈墊LIFORME 夢幻彩虹希望限定墊來了！
被稱為「瑜珈墊界的愛馬仕」的英國頂級正位瑜珈墊 LIFORME，自2018年底引進台灣後便成為所有瑜珈練習者與運動愛好者的最愛，並受到專業頂級瑜珈會館指定使用。優異的防滑力與支撐力、正位系統、以及友善環保材質等獨到特色都是刮起這一陣LIFORME炫風的重要原因。
而呼應近年來社會上性別、種族平等議題受到重視，與瑜珈善待眾生的理念，LIFORME推出全新彩虹希望限定墊，微雕正位線與反向基準點均裝飾設計彩虹的六個色彩，傳遞愛的理念：紅、橙、黃、綠、藍、紫分別代表著生命、力量、希望、自然、和平、精神，願世上所有的愛都能被溫柔平等對待。同時，每販售一張彩虹希望限定墊，英國總公司便捐贈5%營業額予GLAAD（反詆毀同性聯盟），以實際行動支持平等平權。
為慶祝彩虹瑜珈限定墊上市，LIFORM也特地與台北的ACED Fitness UK台灣概念館打造聯名的彩虹雙人瑜珈課程，於8月份每週六13:00-14:00舉辦。同時於8月份期間凡於ACED Fitness UK台灣概念館的LIFORME彩虹墊展示區前拍照打卡上傳FB、IG，同時標註@pureplus_pureplus、@acedfitnessuk、#愛最大 #LIFORME、#yogaliforme，將有機會獲得一張價值8,000元台幣的全新LIFORME彩虹希望瑜珈墊。
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