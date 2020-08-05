騰訊年度發表 楊冪、周冬雨 頂級珠寶PK美豔

2020年的「騰訊視頻」年度發表會日前舉辦，中國一線當紅藝人皆紛紛參與此場盛會，其中並有周冬雨、楊冪出席，分別戴上了寶詩龍（Boucheron）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶，美豔PK。

曾獲金馬獎和香港金像獎的「雙料影后」周冬雨，近日拍攝奇幻古裝劇「千古玦塵」，演出真神上古一角。她身著淺藍色洋裝並配戴多款Boucheron的高級珠寶，包含Perles de Neige系列項鍊、耳環、Banquise系列戒指與Jodhpur戒指。其中結構勻稱對比、充滿垂墜感的Perles de Neige系列耳環，正與周冬雨身上的淺藍色小洋裝「蘊」出迷人仙氣，而出自「Bleu de Jodhpur」高級珠寶系列的Jodhpur戒指，則巧納丹泉石、藍寶石、鑽石與水晶，迷幻質感與民族風情的圖騰，帶來超脫時光的飄逸聯想，為整體造型更添魅力。