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騰訊年度發表 楊冪、周冬雨 頂級珠寶PK美豔
2020年的「騰訊視頻」年度發表會日前舉辦，中國一線當紅藝人皆紛紛參與此場盛會，其中並有周冬雨、楊冪出席，分別戴上了寶詩龍（Boucheron）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶，美豔PK。
曾獲金馬獎和香港金像獎的「雙料影后」周冬雨，近日拍攝奇幻古裝劇「千古玦塵」，演出真神上古一角。她身著淺藍色洋裝並配戴多款Boucheron的高級珠寶，包含Perles de Neige系列項鍊、耳環、Banquise系列戒指與Jodhpur戒指。其中結構勻稱對比、充滿垂墜感的Perles de Neige系列耳環，正與周冬雨身上的淺藍色小洋裝「蘊」出迷人仙氣，而出自「Bleu de Jodhpur」高級珠寶系列的Jodhpur戒指，則巧納丹泉石、藍寶石、鑽石與水晶，迷幻質感與民族風情的圖騰，帶來超脫時光的飄逸聯想，為整體造型更添魅力。
擁有修長美腿的楊冪，近期則和「鮮肉男神」許凱合作「愛的二八定律」，並確認「傳聞中的陳芊芊2」開拍，動作頻頻。而楊冪在發表會上則選擇了「鑽石之王」海瑞溫斯頓的sunflower系列頂級珠寶項鍊，以及Forget-Me-Not系列鑽戒。其中Sunflower是海瑞溫斯頓早從1950年代即問世的經典之作，並從大自然中花朵的豔麗、對稱得到靈感，改以鑽石火花在珠寶中湧現無窮攝人熱情，另一只「勿忘我（Forget-Me-Not）」粉紅剛玉鑽石戒指，則以六顆水滴型切工的粉紅剛玉，展現俏麗活潑。
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