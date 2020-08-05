快訊

各國境外舊生全面解禁來台 陸生占最大宗

八里河面漂頭顱…北市慘死水利技工屍首？法醫採檢比對中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騰訊年度發表 楊冪、周冬雨 頂級珠寶PK美豔

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
近期除了和許凱合作的「愛的二八定律」，楊冪再確認了「傳聞中的陳芊芊2」開拍，新作相繼動工。圖 / 翻攝自微博。
近期除了和許凱合作的「愛的二八定律」，楊冪再確認了「傳聞中的陳芊芊2」開拍，新作相繼動工。圖 / 翻攝自微博。

2020年的「騰訊視頻」年度發表會日前舉辦，中國一線當紅藝人皆紛紛參與此場盛會，其中並有周冬雨、楊冪出席，分別戴上了寶詩龍（Boucheron）與海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶，美豔PK。

曾獲金馬獎和香港金像獎的「雙料影后」周冬雨，近日拍攝奇幻古裝劇「千古玦塵」，演出真神上古一角。她身著淺藍色洋裝並配戴多款Boucheron的高級珠寶，包含Perles de Neige系列項鍊、耳環、Banquise系列戒指與Jodhpur戒指。其中結構勻稱對比、充滿垂墜感的Perles de Neige系列耳環，正與周冬雨身上的淺藍色小洋裝「蘊」出迷人仙氣，而出自「Bleu de Jodhpur」高級珠寶系列的Jodhpur戒指，則巧納丹泉石、藍寶石、鑽石與水晶，迷幻質感與民族風情的圖騰，帶來超脫時光的飄逸聯想，為整體造型更添魅力。

擁有修長美腿的楊冪，近期則和「鮮肉男神」許凱合作「愛的二八定律」，並確認「傳聞中的陳芊芊2」開拍，動作頻頻。而楊冪在發表會上則選擇了「鑽石之王」海瑞溫斯頓的sunflower系列頂級珠寶項鍊，以及Forget-Me-Not系列鑽戒。其中Sunflower是海瑞溫斯頓早從1950年代即問世的經典之作，並從大自然中花朵的豔麗、對稱得到靈感，改以鑽石火花在珠寶中湧現無窮攝人熱情，另一只「勿忘我（Forget-Me-Not）」粉紅剛玉鑽石戒指，則以六顆水滴型切工的粉紅剛玉，展現俏麗活潑。

Boucheron，Jodhpur戒指，白金750材質，鑲嵌丹泉石、藍寶石、鑽石與水晶，約327萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Jodhpur戒指，白金750材質，鑲嵌丹泉石、藍寶石、鑽石與水晶，約327萬元。圖 / Boucheron提供。
超人氣的楊冪在騰訊發表會上，以泛著閃光的黑色禮服搭配海瑞溫斯頓Sunflower高級珠寶，共鑲嵌340顆總重約34.2克拉圓形明亮式切工鑽石，約973萬元。圖 / 翻攝自微博。
超人氣的楊冪在騰訊發表會上，以泛著閃光的黑色禮服搭配海瑞溫斯頓Sunflower高級珠寶，共鑲嵌340顆總重約34.2克拉圓形明亮式切工鑽石，約973萬元。圖 / 翻攝自微博。
周冬雨，近日拍攝奇幻古裝劇「千古玦塵」，並在劇中演出真神「上古」一展仙氣。圖 / 翻攝自微博。
周冬雨，近日拍攝奇幻古裝劇「千古玦塵」，並在劇中演出真神「上古」一展仙氣。圖 / 翻攝自微博。
源自Boucheron「冬日帝國」（Hiver Imperial）系列高級珠寶的「Banquise」戒指，將珍珠與鑽石一柔一剛的光芒揉合於一「戒」，展現凜冬之美。圖 / Boucheron提供。
源自Boucheron「冬日帝國」（Hiver Imperial）系列高級珠寶的「Banquise」戒指，將珍珠與鑽石一柔一剛的光芒揉合於一「戒」，展現凜冬之美。圖 / Boucheron提供。
海瑞溫斯頓，Forget-Me-Not系列，粉紅剛玉鑽石戒指，鑲嵌6顆總重約2.22克拉水滴型切工粉紅藍寶石、與1顆約0.05克拉圓形明亮式切工鑽石，約34萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓，Forget-Me-Not系列，粉紅剛玉鑽石戒指，鑲嵌6顆總重約2.22克拉水滴型切工粉紅藍寶石、與1顆約0.05克拉圓形明亮式切工鑽石，約34萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓，Forget-Me-Not系列鑽石耳環，鉑金底座，鑲嵌馬眼型切工鑽石、水滴型切工鑽石及圓形明亮式切工鑽石悉心總重約4.57克拉，約111萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓，Forget-Me-Not系列鑽石耳環，鉑金底座，鑲嵌馬眼型切工鑽石、水滴型切工鑽石及圓形明亮式切工鑽石悉心總重約4.57克拉，約111萬元。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 香港 古裝劇

延伸閱讀

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

楊冪斜肩短裙性感現身 網友曝光無P原圖超震撼

昔日遭問「有無接受潛規則暗示」 楊冪誠實回答超驚人

顏值沒崩壞 楊冪穿緊身旗袍上圍有驚人變化

相關新聞

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

有了孩子丟了偶包 鳳小岳：甘願重新擁抱平凡的樂趣

疫情在世界蔓延，人人在其中夾尾求生，或被迫重新審視自我。但這席捲世界的滔天巨浪，對鳳小岳來說，僅像是平靜無波的湖面被丟進一顆小石子，激不起太大漣漪。不論物理上或精神上，他向來就與周遭保持著某種安全距離，只埋頭照自己屬意的步調過生活。

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

基隆特色美食節走威尼斯風 舉辦面具派對如置身國外

2020基隆特色美食節今天開跑，今年推出秘境美食實境解謎、港味面具派對、嚴選漁夫鍋競賽及基隆十大特色伴手禮等主題活動。基...

騰訊年度發表 楊冪、周冬雨 頂級珠寶PK美豔

2020年的「騰訊視頻」年度發表會日前舉辦，中國一線當紅藝人皆紛紛參與此場盛會，其中並有周冬雨、楊冪出席，分別戴上了寶詩...

愛馬仕等級的瑜珈墊LIFORME 夢幻彩虹希望限定墊來了！

被稱為「瑜珈墊界的愛馬仕」的英國頂級正位瑜珈墊 LIFORME，自2018年底引進台灣後便成為所有瑜珈練習者與運動愛好者...

江宏傑買包示愛 出席BALLY「小愛真的很瘦」說10次

BALLY發表秋冬新品，以極簡美學結合品牌歷史，設計全新金屬標誌1851和B-Chain的設計，也邀請到桌球王子江宏傑帥...

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」服務滿3周年 新北市首家門市開辦

打造友善失智網絡，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」服務屆滿3周年，為更貼近實況推動服務，今年1月首度針對失智長輩、長輩家屬、門市夥伴與顧客4大活動參與人，進行最新實習成果調查報告，共有232份有效問券統計發現「幾點了咖啡館」服務不僅成為長輩展現自信與重拾生活能力外，更成為失智家庭舒緩照顧壓力的後援隊，門市與夥伴也產生正能量、願意幫助社區失智患者，各方正面成果成為7-ELEVEN「幾點了咖啡館」持續拓展的動力。

就是要你買不停！Stayreal再次打造「鼠小小」迷你公仔 隱藏款成最大亮點

台灣潮流品牌Stayreal再次推出「鼠小小」潮流世代系列盲盒，12個基本款外加1個隱藏版，就是要粉絲買不停。而為了音樂...

姊追求的是品質！學《三十而已》江疏影如何選精品包

描繪三十歲都會女性故事的陸劇《三十而已》可說是近來網路上話題正熱的連續劇，劇中三位女主角的演出引起同樣世代的女性產生共鳴...

為何在家調酒做不出酒吧的味道？ 關鍵在冰塊

你也有這樣的經驗嗎？想要在家裡DIY一杯「Whisky Highball」，明明是極為簡單的「威士忌加蘇打水（1：3）」，酒水比例你還特別用量杯精準地量過才倒進杯子裡，但是卻怎麼樣也調不出酒吧的味道？怎麼喝都沒有在酒吧點的那一杯來得好喝？

熱門新聞

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

台新員工包牌中15.9億元威力彩？台新銀董事長首度回應了

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

口罩再掀搶購潮 民眾：不僅買不到還漲價

獨／才重開9個月！「通堂拉麵．居酒屋」8月23日再度熄燈

鄭明典一張圖驚曝太平洋高壓越界 8月中前恐無颱風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。