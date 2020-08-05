江宏傑買包示愛 出席BALLY「小愛真的很瘦」說10次

BALLY發表秋冬新品，以極簡美學結合品牌歷史，設計全新金屬標誌1851和B-Chain的設計，也邀請到桌球王子江宏傑帥氣出席，雖然自陳相當緊張，但講到太太小愛立刻眼冒愛心，表示要買「包藏情話」的Cecyle紅色迷你包款給她。

江宏傑最喜愛的是Atlas腰包，選包給愛妻也發揮暖男魅力，「以可愛為主、好看最重要，東西就放我這邊就好，出去玩的話可以放在媽媽包，有推車掛勾可以運用。」他自己最喜愛的單品則是Atlas腰包，對於Cecyle來自品牌創辦人為了讓太太可以把秘密都放在包包而設計，覺得很甜蜜，興高采烈表示小愛一定會喜歡；問他有什麼祕密可以分享嗎？他不改放閃講了起碼10次，「小愛真的很瘦。」真是最棒的情人節禮物。

BALLY延續春夏的自然淡定風潮，秋冬服裝以現代主義的抽象派繪畫，結合瑞士知名紡織商亞伯拉罕（Abraham Ltd.）的高級紡織面料，混融出服裝效果，男士色調以基礎的黑和粉霧白為主，加上淺灰、鴿灰色等中性色系。配件部分運用了全新金屬標誌，例如遠百信義A13獨售的Vestige手拿肩背包，以金屬桁把標誌1851金、銀釦裝飾；女用獨家包款則是Kyrah流蘇手提肩背包，包款特色在於可掀蓋開啟、或是以拉鍊開合，並附有秋冬全新魚骨紋樣背帶及皮革背帶。