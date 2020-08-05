就是要你買不停！Stayreal再次打造「鼠小小」迷你公仔 隱藏款成最大亮點

台灣潮流品牌Stayreal再次推出「鼠小小」潮流世代系列盲盒，12個基本款外加1個隱藏版，就是要粉絲買不停。而為了音樂迷，樂高集團與由身為鋼琴老師的素人樂高迷創作出「演奏鋼琴」盒組，也正式在8月在台上市，同樣具有收藏與娛樂的價值。

今年4月，Stayreal曾應「盲盒」最大推手泡泡瑪特（POP MART）邀請，首度推出品牌盲盒系列公仔，叫好又叫座。因此以品牌13周年為主，再次推出鼠小小潮流世代系列盲盒，展現Stayreal重要的音樂DNA。品牌創辦人之一的不二良，將他所喜歡的鄉村搖滾、龐克、硬搖滾、重金屬、嘻哈…等多種音樂風格全部囊括其中，描繪出熱愛音樂的鼠小小少年們。包含12個基本款加1個隱藏款盲盒，，這些造型各有特色的公仔，呈現不同的音樂文化和潮流理念。

樂高「演奏鋼琴」盒組，搭配LEGO Powered Up APP彷彿真實彈奏鋼琴。圖／LEGO提供

另外，樂高推出LEGO® Ideas系列新品「演奏鋼琴」，運用3,662個樂高零件精準打造出三角鋼琴原貌，內部構造包含25個琴鍵、琴槌、琴蓋、鍵盤蓋、踏板，以及可以升降的鋼琴椅等都精細呈現。不僅如此，更結合動力與LEGO Powered Up應用程式，建立彈奏與聆聽兩種模式，內建多首歌曲，讓玩家化身為音樂大師與樂高演奏鋼琴互動，可作為樂迷與樂高迷的精緻收藏品。

鼠小小潮流世代系列雷鬼Reggae盲盒300元。圖／Stayreal提供

鼠小小潮流世代系列嘻哈Hip-hop盲盒300元。圖／Stayreal提供