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姊追求的是品質！學《三十而已》江疏影如何選精品包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S Double T-Ring牛皮水桶包。圖／迪生提供
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S Double T-Ring牛皮水桶包。圖／迪生提供

描繪三十歲都會女性故事的陸劇《三十而已》可說是近來網路上話題正熱的連續劇，劇中三位女主角的演出引起同樣世代的女性產生共鳴，而她們的穿搭造型也是很有看點的！

其中由江疏影飾演的王漫妮，在戲裡是個精品櫃姐，月收入六萬的她必須負擔上海的高房租，但在造型上也毫不馬虎，被冠上「精緻窮」封號—指的是薪水也許不算多，但花錢絕不手軟的族群。她在戲裡幫貴婦顧客搶人氣包款，但她本人在劇中背的各式包款也備受觀眾矚目，這大概也是因為有很多觀眾也算是過著「精緻窮」的日子吧！套句戲裡的名言「二十歲追求樣式，三十歲追求的是品質」，參考她在戲裡選包守則也是一種聰明的追劇技巧。

身為TOD'S大陸品牌大使，江疏影在《三十而已》裡也很盡責地秀了很多款TOD'S的包，而且都是很實用好裝的經典設計。像是2019春夏系列的Double T-Ring牛皮水桶包、Double T-Ring白色流蘇綴飾皮革包和重塑傳奇包款的D-Styling包，這些都是很適合上班族女性用來搭配正裝同時也很適合休閒服的包款，又有高度的品牌識別度。此外，TOD'S今年新推出的HOLLY皮革提包，方正外型同樣也是非常夠裝。

而BOTTEGA VENETA賣到翻天的POUCH系列，江疏影也在戲裡拎了小尺寸的白色手拿款，小巧百搭又兼顧流行，充分展現「精緻窮」買包就要買高CP值的購物需求。

TOD'S Double T-Ring白色流蘇綴飾皮革包，56,500元。圖／迪生提供
TOD'S Double T-Ring白色流蘇綴飾皮革包，56,500元。圖／迪生提供
TOD'S D TOD'S D-Styling包，60,900元。圖／迪生提供
TOD'S D TOD'S D-Styling包，60,900元。圖／迪生提供
TOD'S D TOD'S D-Styling包，60,900元。圖／迪生提供
TOD'S D TOD'S D-Styling包，60,900元。圖／迪生提供
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S D-Styling包包。圖／摘自微博
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S D-Styling包包。圖／摘自微博
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S Double T-Ring白色流蘇綴飾皮革包。圖／摘自微博
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S Double T-Ring白色流蘇綴飾皮革包。圖／摘自微博
TOD'S HOLLY皮革提包，67,000元。圖／迪生提供
TOD'S HOLLY皮革提包，67,000元。圖／迪生提供
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S D-Styling包。圖／摘自微博
江疏影在《三十而已》裡背TOD'S D-Styling包。圖／摘自微博
TOD'S Double T-Ring牛皮水桶包，52,500元。圖／迪生提供
TOD'S Double T-Ring牛皮水桶包，52,500元。圖／迪生提供
小尺寸白色POUCH雲朵包。圖／摘自BOTTEGA VENETA官網
小尺寸白色POUCH雲朵包。圖／摘自BOTTEGA VENETA官網
TOD'S HOLLY皮革提包，67,000元。圖／迪生提供
TOD'S HOLLY皮革提包，67,000元。圖／迪生提供
江疏影在《三十而已》裡拎BV小尺寸POUCH雲朵包。圖／摘自微博
江疏影在《三十而已》裡拎BV小尺寸POUCH雲朵包。圖／摘自微博
TOD'S HOLLY皮革提包，67,000元。圖／迪生提供
TOD'S HOLLY皮革提包，67,000元。圖／迪生提供

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