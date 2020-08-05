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奧運指定「ZICO樂酷」椰子水登台！風靡歐美嘗鮮享優惠
台灣運動風潮漸盛，可口可樂公司引進風靡歐美多年的「ZICO樂酷」椰子水，此為非濃縮還原的100%天然椰子水，無添加糖、低熱量，且富含五種天然電解質，能有效地提供身體水分補給，也是奧運指定的椰子水品牌。
此外，今夏「ZICO樂酷」也創新推出西瓜覆盆子風味椰子水，清爽酸甜的果香與清甜椰子汁完美結合。「ZICO樂酷」100%天然椰子水可於全家便利商店、全聯、家樂福、愛買及各大電商購買；全新「ZICO樂酷」西瓜覆盆子風味椰子水，即日起也陸續上架。
「ZICO樂酷」選用泰國的優質青椰，以100%天然椰子水與清甜解渴的口感深獲消費者喜愛，近年運動熱潮席捲全球，歐美國家更時興以天然椰子水作為運動後的補水飲料，因其低熱量少負擔，富含鉀、鎂、鈉、鈣、磷5種天然電解質，讓身體在大量流汗後好吸收，並迅速為人體平衡水分。「ZICO樂酷」今年也特別邀請陽光名模王麗雅和有「台灣最速男」之稱的金牌國手楊俊瀚擔任品牌大使。
限量口味「西瓜覆盆子」風味椰子水，是以天然椰子水為基底，結合香甜西瓜與微酸覆盆子，同時維持品牌無添加糖、低熱量、零脂肪且零膽固醇等特點，酸甜風味更消暑解渴。新品上市期間可享79元嘗鮮優惠價。
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