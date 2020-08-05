籠絡老爸不傷本 買酒好康看這裡

一年一度的「付清」節即將到來，如何跟老爸好好乾一杯又不傷本？包括蘇格登（Singleton）、艾柏迪（Aberfeldy）、橡木桶洋酒，都搭配特定酒款，推出優惠專案，既能籠絡爸爸，又有優惠可拿。

橡木桶洋酒總經理袁德珮特別針對愛爾蘭天頂（Teeling）威士忌，推出近八折「孝親價」：「近年來，威士忌市場流行『過桶』，加上蘇格蘭放寬限制，許多知名酒廠紛紛嘗試，延襲都柏林自由區創新精神的天頂酒廠也不例外。」

天頂酒廠推出天頂Plantation Rum Cask Small Batch，以及天頂Strong Ale Cask Small Batch兩款愛爾蘭威士忌，蘭姆酒桶會使威士忌的口感更加圓潤，啤酒桶則特別能彰顯出威士忌的麥芽新甜，兩款皆為限量款，用來籠絡老爸，絕對「師出有名」。

在葡萄酒的部分，橡木桶也推出「美國1924黑牌蘇維翁波本桶紅葡萄酒」，特意用用波本威士忌桶來陳年葡萄酒，讓波本桶帶來奶油、焦糖、香草、堅果等風味，再與蘇維翁葡萄酒的黑色莓果味，進一步融合，使口感更加圓潤，香氣層次更加豐富。

國內單一麥芽蘇格蘭威士忌銷售冠軍蘇格登，也針對振興三倍卷推出回饋專案，即日起凡購買「蘇格登12年單一麥芽威士忌 醇雪莉版700ml」、「蘇格登15年單一麥芽威士忌700ml」，隨瓶憑活動貼紙掃描QR Code至活動網站詳閱相關使用辦法後，即可獲得Foodpanda優惠美食金及ezTravel台灣訂房優惠金。此外，只要再動動手指點選活動網頁上的「LINE分享抽好禮」將優惠訊息，分享給三位LINE好友，就有機會抽中任天堂Switch遊戲機及健身環。

艾柏迪單一麥芽蘇格蘭威士忌則推出限量隨身風扇贈品，自2020年8月10日起，凡購買艾柏迪12年單一麥芽蘇格蘭威士忌2瓶，或艾柏迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌1瓶，即可獲得艾柏迪型格風扇乙支，讓老爸清涼一夏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康