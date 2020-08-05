為何在家調酒做不出酒吧的味道？ 關鍵在冰塊

你也有這樣的經驗嗎？想要在家裡DIY一杯「Whisky Highball」，明明是極為簡單的「威士忌加蘇打水（1：3）」，酒水比例你還特別用量杯精準地量過才倒進杯子裡，但是卻怎麼樣也調不出酒吧的味道？怎麼喝都沒有在酒吧點的那一杯來得好喝？

如果你也有這樣的疑問的話，顯然你在思考的過程中，忽略了一個影響調酒風味的極重要因素——冰塊。

為什麼冰塊這麼重要？因為它在調酒中的作用，不僅是降溫冷卻，它在融化過程所產生的水，更是影響一杯調酒好不好喝的關鍵元素。

如果你使用的冰塊「很弱」，一下子就融化，那過多的水分就會讓整杯調酒一下子就「水掉」，就像是花掉以後的妝容，會讓原本應該曼妙的調酒風味，一下子就分崩離析。

偏偏我們在家DIY調酒時所用的冰塊，通常是用家用冰箱做出來的冰塊，甚至是從便利商店買回來的冰塊，這些冰塊經常是半空心、甚至是空心的，而越空心的冰塊，融化得越快；即便是以家用冰箱做出來的實心冰塊，抵禦融化的能力，也遠遠比不上酒吧裡特別向廠商訂製的、用專業冰櫃做出來的大冰塊。

這種專業用大冰塊，不但又大又硬又不容易融化，並且透明無雜質、無異味，用它來做調酒的話，既能達到冷卻效果，又不會因為融化太快而讓整杯調酒給「水掉」。

所以如果你下次在家裡做出來的調酒不很好喝，也不用太過於自責，因為很可能冰塊才是其中最大關鍵，實屬「非戰之罪」！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康