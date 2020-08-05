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影／宋慧喬仙出新高度！Chaumet全新形象美到必須哭

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供

粉絲暱稱「喬妹」的宋慧喬，是法國頂級珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET）的亞太區品牌大使。日前CHAUMET發表今年度最新的品牌形象，由宋慧喬優雅演繹經典的Bee My Love系列珠寶，完美演繹品牌「風雅於型，自在於心」（Grace and Character）的精神：一個忠於自我本性、態度與品味，率性不屈，同時彰顯現代女性氣質的概念。以象徵拿破崙王權的蜜蜂元素為設計主軸的Bee My Love系列設計活潑俏皮、趣味十足，洋溢夏日歡愉豐盛的季節感，也更與宋慧喬獨特高雅的氣質相得益彰。

宋慧喬表示Bee My Love系列是她自己很喜歡的一個經典系列，「我很喜歡Bee My Love系列的靈活多變，讓配戴者可以發揮創意，創造出專屬自己的配戴方式與風格，襯托出生命中每一個獨一無二的時刻。」Bee My Love系列以六角形蜂巢圖案重新演繹象徵拿破崙王權的蜜蜂元素，透過精緻靈巧的幾何圖案，同時注入浪漫甜蜜、充滿家庭溫暖的深刻寓意，創造出的珠寶款式豐富多樣：以18K白金、玫瑰金、黃金等不同貴金屬材質，或組合珍貴寶石，打造耳環、戒指、手鍊到項鍊等，創造千變萬化的魅力組合。

CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 玫瑰金Y字鍊，82萬9000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 玫瑰金Y字鍊，82萬9000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金垂墜式耳環，27萬5000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金垂墜式耳環，27萬5000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金紫水晶雞尾酒戒，54萬6000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金紫水晶雞尾酒戒，54萬6000元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金耳針式耳環，70900元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金耳針式耳環，70900元。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝，演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖／CHAUMET提供

品牌 珠寶 蜜蜂

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