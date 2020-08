影／宋慧喬仙出新高度！Chaumet全新形象美到必須哭

粉絲暱稱「喬妹」的宋慧喬,是法國頂級珠寶品牌尚美巴黎(CHAUMET)的亞太區品牌大使。日前CHAUMET發表今年度最新的品牌形象,由宋慧喬優雅演繹經典的Bee My Love系列珠寶,完美演繹品牌「風雅於型,自在於心」(Grace and Character)的精神:一個忠於自我本性、態度與品味,率性不屈,同時彰顯現代女性氣質的概念。以象徵拿破崙王權的蜜蜂元素為設計主軸的Bee My Love系列設計活潑俏皮、趣味十足,洋溢夏日歡愉豐盛的季節感,也更與宋慧喬獨特高雅的氣質相得益彰。

宋慧喬表示Bee My Love系列是她自己很喜歡的一個經典系列,「我很喜歡Bee My Love系列的靈活多變,讓配戴者可以發揮創意,創造出專屬自己的配戴方式與風格,襯托出生命中每一個獨一無二的時刻。」Bee My Love系列以六角形蜂巢圖案重新演繹象徵拿破崙王權的蜜蜂元素,透過精緻靈巧的幾何圖案,同時注入浪漫甜蜜、充滿家庭溫暖的深刻寓意,創造出的珠寶款式豐富多樣:以18K白金、玫瑰金、黃金等不同貴金屬材質,或組合珍貴寶石,打造耳環、戒指、手鍊到項鍊等,創造千變萬化的魅力組合。 CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝,演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供 CHAUMET Bee My Love 玫瑰金Y字鍊,82萬9000元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝,演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供 CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金垂墜式耳環,27萬5000元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝,演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供 CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金紫水晶雞尾酒戒,54萬6000元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝,演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供 CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金耳針式耳環,70900元。圖/CHAUMET提供 CHAUMET亞太區品牌大使宋慧喬拍攝全新形象拍攝,演繹經典的Bee My Love系列珠寶。圖/CHAUMET提供