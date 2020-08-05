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影／宋慧喬仙出新高度！Chaumet全新形象美到必須哭
粉絲暱稱「喬妹」的宋慧喬，是法國頂級珠寶品牌尚美巴黎（CHAUMET）的亞太區品牌大使。日前CHAUMET發表今年度最新的品牌形象，由宋慧喬優雅演繹經典的Bee My Love系列珠寶，完美演繹品牌「風雅於型，自在於心」（Grace and Character）的精神：一個忠於自我本性、態度與品味，率性不屈，同時彰顯現代女性氣質的概念。以象徵拿破崙王權的蜜蜂元素為設計主軸的Bee My Love系列設計活潑俏皮、趣味十足，洋溢夏日歡愉豐盛的季節感，也更與宋慧喬獨特高雅的氣質相得益彰。
宋慧喬表示Bee My Love系列是她自己很喜歡的一個經典系列，「我很喜歡Bee My Love系列的靈活多變，讓配戴者可以發揮創意，創造出專屬自己的配戴方式與風格，襯托出生命中每一個獨一無二的時刻。」Bee My Love系列以六角形蜂巢圖案重新演繹象徵拿破崙王權的蜜蜂元素，透過精緻靈巧的幾何圖案，同時注入浪漫甜蜜、充滿家庭溫暖的深刻寓意，創造出的珠寶款式豐富多樣：以18K白金、玫瑰金、黃金等不同貴金屬材質，或組合珍貴寶石，打造耳環、戒指、手鍊到項鍊等，創造千變萬化的魅力組合。
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