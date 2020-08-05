聽新聞
test
0:00 / 0:00
施展「魅惑女巫」香 GUCCI BLOOM系列全新香水上市
時尚品牌GUCCI旗下GUCCI BLOOM系列第一支香水「花悅女性淡香精」又推出了最新版本，這次名為「花悅沁意女性淡香精」的新品換上黃黑色包裝，以茉莉花蕊、使君子、夜來香、依蘭、檀香木為主香調，因為整體調性融合魔法與花朵概念，廣告也特別找來四位形象風格具備「魅惑女巫感」的女性擔綱演出，塑造出一種迷人的神祕氣息。
在廣告中可以看到GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）、模特兒喬迪特納史密斯（Jodie Turner-Smith）與設計師Susie Cave，他們在創意總監Alessandro Michele執導下施展魔法，在花朵圍繞下擺動身體，有些花上還有眼睛，看起來詭異又有趣。
「花悅沁意女性淡香精」保有GUCCI BLOOM女性淡香精的主基調，添加了夜來香傳遞新鮮自然的綠意、豐富的花香和奶油般的深度，將Bloom系列首支白色花香調注入明亮活力。融合茉莉花蕊及茉莉花精粹，依蘭堆疊出獨特韻味，飽滿的檀香和陽光浸透的木質香氣增添暖度，鳶尾花和安息香融為一體，最後以感性柔軟的麝香氣息結尾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言