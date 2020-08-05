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施展「魅惑女巫」香 GUCCI BLOOM系列全新香水上市

聯合報 / 記者吳曉涵/台北
廣告找來GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓、模特兒喬迪特納史密斯與設計師Susie Cave演出。圖／摘自IG
廣告找來GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓、模特兒喬迪特納史密斯與設計師Susie Cave演出。圖／摘自IG

時尚品牌GUCCI旗下GUCCI BLOOM系列第一支香水「花悅女性淡香精」又推出了最新版本，這次名為「花悅沁意女性淡香精」的新品換上黃黑色包裝，以茉莉花蕊、使君子、夜來香、依蘭、檀香木為主香調，因為整體調性融合魔法與花朵概念，廣告也特別找來四位形象風格具備「魅惑女巫感」的女性擔綱演出，塑造出一種迷人的神祕氣息。

在廣告中可以看到GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）、模特兒喬迪特納史密斯（Jodie Turner-Smith）與設計師Susie Cave，他們在創意總監Alessandro Michele執導下施展魔法，在花朵圍繞下擺動身體，有些花上還有眼睛，看起來詭異又有趣。

「花悅沁意女性淡香精」保有GUCCI BLOOM女性淡香精的主基調，添加了夜來香傳遞新鮮自然的綠意、豐富的花香和奶油般的深度，將Bloom系列首支白色花香調注入明亮活力。融合茉莉花蕊及茉莉花精粹，依蘭堆疊出獨特韻味，飽滿的檀香和陽光浸透的木質香氣增添暖度，鳶尾花和安息香融為一體，最後以感性柔軟的麝香氣息結尾。

GUCCI BLOOM系列推出全新「花悅沁意女性淡香精」，100ml，4,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI BLOOM系列推出全新「花悅沁意女性淡香精」，100ml，4,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI BLOOM系列。圖／GUCCI提供
GUCCI BLOOM系列。圖／GUCCI提供
廣告找來GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓、模特兒喬迪特納史密斯與設計師Susie Cave演出。圖／摘自IG
廣告找來GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓、模特兒喬迪特納史密斯與設計師Susie Cave演出。圖／摘自IG
GUCCI BLOOM系列推出全新「花悅沁意女性淡香精」。圖／GUCCI提供
GUCCI BLOOM系列推出全新「花悅沁意女性淡香精」。圖／GUCCI提供

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