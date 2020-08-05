施展「魅惑女巫」香 GUCCI BLOOM系列全新香水上市

時尚品牌GUCCI旗下GUCCI BLOOM系列第一支香水「花悅女性淡香精」又推出了最新版本，這次名為「花悅沁意女性淡香精」的新品換上黃黑色包裝，以茉莉花蕊、使君子、夜來香、依蘭、檀香木為主香調，因為整體調性融合魔法與花朵概念，廣告也特別找來四位形象風格具備「魅惑女巫感」的女性擔綱演出，塑造出一種迷人的神祕氣息。

在廣告中可以看到GUCCI珠寶腕表品牌大使Florence Welch、奧斯卡女星安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）、模特兒喬迪特納史密斯（Jodie Turner-Smith）與設計師Susie Cave，他們在創意總監Alessandro Michele執導下施展魔法，在花朵圍繞下擺動身體，有些花上還有眼睛，看起來詭異又有趣。