VANS向辛普森家庭致敬！美枝、荷馬和霸子都成為鞋款主角

休閒鞋品牌VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，將劇中的角色化成經典鞋款上的主角，讓人想起許多印象深刻的橋段。而adidas Originals則攜手日本潮流天王Nigo的品牌HUMAN MADE，打造一系列的聯名款，也是潮流迷必入手。

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

辛普森家庭推出至今超過30年，依舊是最受歡迎的動畫之一，劇中滿滿的美式幽默和社會諷刺早就是流行文化中的一部分了。而VANS推出的辛普森聯名系列，就把荷馬、美枝、霸子以及花枝、奶嘴一家五口的形象，運用在經典的SK8-Hi、Chukka Pro的型款上，飾以代表辛普森家庭的鮮黃、亮藍色調，搭配VANS的招牌棋盤格紋。這系列一共有8種風格，包括老莫、花枝為首圖案的復古Old School款，或是滿版印花呈現在Slip-On、Era鞋款，讓人時刻想起辛普森家庭的搞笑逗趣場景。

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，以Stan Smith、Campus與Rivalry三款經典鞋型為藍本，搭配全新配色與細節一共推出9雙聯名鞋款。像是Stan Smith HUMAN MADE系列的全皮純白鞋身以草綠和淺灰為主要配置，除了鞋跟的「DRY ALLS」字樣外，鞋側更有辨識度極高的紅色心型Logo。Campus HUMAN MADE系列鞋面以獨特的磨砂皮質製成，鞋身的三條線上則印有經典標語「Gears for Futuristic Teenagers」。聯名的Rivalry鞋款，以繽紛色系混搭，打造80年代街頭感，凸顯adidas Originals的運動時尚態度。

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，推出一系列聯名鞋。圖／摘自VANS官網

adidas Originals再次與潮流天王Nigo的品牌HUMAN MADE合作，推出三大系列聯名鞋。圖／adidas Originals提供

Rivalry HUMAN MADE系列鞋4,690元。圖／adidas Originals提供

Stan Smith HUMAN MADE系列鞋5,090元。圖／adidas Originals提供

Rivalry HUMAN MADE系列鞋4,690元。圖／adidas Originals提供