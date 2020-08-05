VANS向辛普森家庭致敬！美枝、荷馬和霸子都成為鞋款主角
休閒鞋品牌VANS本季向歷久不衰的社會諷刺動畫「辛普森家庭The Simpsons」致敬，將劇中的角色化成經典鞋款上的主角，讓人想起許多印象深刻的橋段。而adidas Originals則攜手日本潮流天王Nigo的品牌HUMAN MADE，打造一系列的聯名款，也是潮流迷必入手。
辛普森家庭推出至今超過30年，依舊是最受歡迎的動畫之一，劇中滿滿的美式幽默和社會諷刺早就是流行文化中的一部分了。而VANS推出的辛普森聯名系列，就把荷馬、美枝、霸子以及花枝、奶嘴一家五口的形象，運用在經典的SK8-Hi、Chukka Pro的型款上，飾以代表辛普森家庭的鮮黃、亮藍色調，搭配VANS的招牌棋盤格紋。這系列一共有8種風格，包括老莫、花枝為首圖案的復古Old School款，或是滿版印花呈現在Slip-On、Era鞋款，讓人時刻想起辛普森家庭的搞笑逗趣場景。
adidas Originals再次與Nigo的品牌HUMAN MADE合作，以Stan Smith、Campus與Rivalry三款經典鞋型為藍本，搭配全新配色與細節一共推出9雙聯名鞋款。像是Stan Smith HUMAN MADE系列的全皮純白鞋身以草綠和淺灰為主要配置，除了鞋跟的「DRY ALLS」字樣外，鞋側更有辨識度極高的紅色心型Logo。Campus HUMAN MADE系列鞋面以獨特的磨砂皮質製成，鞋身的三條線上則印有經典標語「Gears for Futuristic Teenagers」。聯名的Rivalry鞋款，以繽紛色系混搭，打造80年代街頭感，凸顯adidas Originals的運動時尚態度。
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