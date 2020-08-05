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包裝可再利用！Vivienne Westwood七夕送上香皂紅玫瑰

聯合報 / 記者吳曉涵/台北
Vivienne Westwood推出七夕情人節包裝服務，紅玫瑰並不是真花，而是更加環境友善且能存放更久的香皂玫瑰。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出七夕情人節包裝服務，紅玫瑰並不是真花，而是更加環境友善且能存放更久的香皂玫瑰。圖／Vivienne Westwood提供

為了迎接七夕情人節，時尚品牌們不只推出許多限定商品，連包裝也別有巧思！Vivienne Westwood今年的七夕情人節包裝服務，結合了象徵愛情與熱情的玫瑰元素，更融入品牌關注環保的精神打造「一物兩用」的包裝，想必能為收到禮物的人增添更多開箱驚喜。

Vivienne Westwood七夕情人節包裝選用紅玫瑰圍繞在商品周圍，但這個紅玫瑰並不是真花，而是更加環境友善且能存放更久的香皂玫瑰，除了當作包裝擺設之外，其實也可以拿來洗手，正好滿足現在這個防疫時期的額外需求，也像是為愛情注入浪漫的香氛氣息。

想要獲得七夕情人節限量包裝服務，只要在8月6日到9月6日活動期間至全省專櫃購買任一經典配件像是皮夾、卡夾及珠寶品項，再加購520元或上述經典配件消費滿8,000元，即可享有。此外，東區旗艦店還獨家贈送「紅絲絨土星環餅乾」，一次為另一半滿足視覺、嗅覺和味覺多種體驗。

CLAR系列墜鍊，7,700元。圖／Vivienne Westwood提供
CLAR系列墜鍊，7,700元。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出七夕情人節包裝服務，紅玫瑰並不是真花，而是更加環境友善且能存放更久的香皂玫瑰。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出七夕情人節包裝服務，紅玫瑰並不是真花，而是更加環境友善且能存放更久的香皂玫瑰。圖／Vivienne Westwood提供
VERA 系列耳環，5,500元。圖／Vivienne Westwood提供
VERA 系列耳環，5,500元。圖／Vivienne Westwood提供
AARON SEAL鏤空系列戒指，7,700 (1)
AARON SEAL鏤空系列戒指，7,700 (1)
PEARL DROP系列耳環，9,600元。圖／Vivienne Westwood提供
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Vivienne Westwood推出七夕情人節包裝服務。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出七夕情人節包裝服務。圖／Vivienne Westwood提供

七夕 情人節 愛情

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