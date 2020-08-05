包裝可再利用！Vivienne Westwood七夕送上香皂紅玫瑰

為了迎接七夕情人節，時尚品牌們不只推出許多限定商品，連包裝也別有巧思！Vivienne Westwood今年的七夕情人節包裝服務，結合了象徵愛情與熱情的玫瑰元素，更融入品牌關注環保的精神打造「一物兩用」的包裝，想必能為收到禮物的人增添更多開箱驚喜。

Vivienne Westwood七夕情人節包裝選用紅玫瑰圍繞在商品周圍，但這個紅玫瑰並不是真花，而是更加環境友善且能存放更久的香皂玫瑰，除了當作包裝擺設之外，其實也可以拿來洗手，正好滿足現在這個防疫時期的額外需求，也像是為愛情注入浪漫的香氛氣息。