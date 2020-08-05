水下的生猛有力 寶珀湛藍Bathyscaphe深潛器黃金款

世界上的立場，一定非黑即白嗎？所有的規範，只有一種標準嗎？雖然度量衡多以公制單位如公尺、公斤、秒為標準，但在潛水的世界裡，除了公尺，還有「噚（Fathom）」這個單位。

而所謂的「噚」是英美過往慣用的長度單位，一噚約1.8288公尺，所以「五十噚」約等於常見的「100公尺防水」，高級鐘表領域中，極少數使用「噚」，因此而知名的品牌正屬寶珀（Blancpain）的「五十噚（Fifty Fathoms）」系列。最早在西元1953年時，Blancpain推出了一款專業潛水，強調以噚、而非公尺為計量單位；1956年，寶珀在五十噚系列中加入了「深潛（Bathyscaphe）」此一款式，並成為可以合適日常佩的潛水腕表。