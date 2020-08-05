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水下的生猛有力 寶珀湛藍Bathyscaphe深潛器黃金款

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了公尺以外，以「噚」之名的五十噚「Fifty Fathoms系列」，古典中有當代洗鍊。圖 / Blancpain提供。
除了公尺以外，以「噚」之名的五十噚「Fifty Fathoms系列」，古典中有當代洗鍊。圖 / Blancpain提供。

世界上的立場，一定非黑即白嗎？所有的規範，只有一種標準嗎？雖然度量衡多以公制單位如公尺、公斤、秒為標準，但在潛水的世界裡，除了公尺，還有「噚（Fathom）」這個單位。

而所謂的「噚」是英美過往慣用的長度單位，一噚約1.8288公尺，所以「五十噚」約等於常見的「100公尺防水」，高級鐘表領域中，極少數使用「噚」，因此而知名的品牌正屬寶珀（Blancpain）的「五十噚（Fifty Fathoms）」系列。最早在西元1953年時，Blancpain推出了一款專業潛水，強調以噚、而非公尺為計量單位；1956年，寶珀在五十噚系列中加入了「深潛（Bathyscaphe）」此一款式，並成為可以合適日常佩的潛水腕表

而為慶祝Fifty Fathoms系列誕生60周年，寶珀於是在2013年為「深潛（Bathyscaphe）」系列小改款，更為摩登、而現代，甚至加入不同的複雜功能與物料使用，2020年，品牌則首次使用了藍色表面與特殊「Sedna®金表殼」，成為遊走陸地、水下的時髦貴氣之選：以黃金、銅和鈀製成的43毫米Sedna®紅金表殼，型塑出精巧的輪廓，同時再使用1315機芯，三發條盒則帶來五日動力儲存，腕表防水深度也達300米。除了航海帆表帶、另有NATO表帶可供加購替換，定價則為80萬2,000元。

Blancpain，Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna®黃金腕表，自動上鍊機芯，時間顯示，防水300米，80萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
Blancpain，Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna®黃金腕表，自動上鍊機芯，時間顯示，防水300米，80萬2,000元。圖 / Blancpain提供。
1315自動上鍊機芯，使用了紅金自動盤。圖 / Blancpain提供。
1315自動上鍊機芯，使用了紅金自動盤。圖 / Blancpain提供。
藍色表面搭配紅色18K Sedna金，氣質冷凝特殊。圖 / Blancpain提供。
藍色表面搭配紅色18K Sedna金，氣質冷凝特殊。圖 / Blancpain提供。

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