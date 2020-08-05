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「哈利波特」變「台」了？ 20周年紀念版融入台灣元素

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
皇冠推出的「哈利波特」20周年紀念版首度邀來台灣插畫家設計封面，並融入台灣元素。圖／皇冠提供
皇冠推出的「哈利波特」20周年紀念版首度邀來台灣插畫家設計封面，並融入台灣元素。圖／皇冠提供

「哈利波特」來台20年了！1997年「哈利波特：神秘的魔法石」首度在英國出版，旋即在全世界掀起了一股魔法風潮。3年後的2000年，繁體中文版正式引進台灣。為了慶祝「哈利波特」出版20周年紀念，皇冠8月推出的20周年紀念版，首度邀來台灣插畫家設計封面，並融入台灣元素。

皇冠表示，為了慶祝「哈利波特」出版20周年紀念，作者J.K.羅琳首度開放繁體中文版可以找台灣插畫家繪製擁有自己在地風格的封面，皇冠特別邀請到畫家Krenz來繪製全新書封。

20多年來，「哈利波特」系列在全球創下銷量突破5億部的空前紀錄，繁體中文版銷量也超過640萬部；「哈利波特」系列並被翻譯成80種以上語言，以及改編拍成8部電影，累積票房更高達84億美元，這個系列可以說是深深影響了無數孩子的童年歲月。配合20周年，皇冠文化集團也特別在6月舉辦了「重返霍格華茲」紀念活動，短短時間內就募集到近千名讀者參加。 

不同於世界各國版本的封面多以主角哈利為焦點，Krenz繪製的台灣版，改用每一集書中的關鍵物件來呈現，像第一集封面就畫了哈迷們熟悉的貓頭鷹嘿美、九又四分之三月台標誌、霍格華茲校徽、行李推車、入學信、古靈閣鑰匙、魔杖……等等，並特別融入「台灣元素」，例如封面上霍格華茲特快車的蒸汽火車頭就是以「阿里山小火車」為原型繪製。書背大圖更是這次新書封的亮點所在，七集並排起來可以完整呈現霍格華茲全景，十分壯觀。 

而「哈利波特」20周年紀念新版預計將從8月起陸續推出，其中第一集「哈利波特：神秘的魔法石」已於7月27日開始預購，8月10日正式上市。

插畫家 阿里山 貓頭鷹

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