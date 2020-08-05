影／青少年暑期網購新型菸品 果凍、貼紙竟成交易代號

衛福部日前預告修正菸害防制法，增加「類菸品」種類，但加熱菸等新興菸品是否納入仍未明。現正值暑假時期，董氏基金會表示，近期屢接獲家長投訴，新興菸品在網路就能買到，且業者為規避取締，竟以果凍、貼紙等物品作為代號，在社群、網購平台販售，深獲國高中學生族群歡迎。呼籲政府應拿出魄力，禁止所有新型菸品。

董氏基金會今舉行記者會，執行長姚思遠表示，近期基金會收到北部三縣市家長投訴，發現電子煙、加熱菸等新興菸品竟然在網購、社群平台販售，甚至還能直接在便利商店取貨、捷運面交，讓青少年輕易就能取得。

董氏菸防中心主任林清麗表示，這些新型菸品還取了果凍、茶包、潮T、貼紙和牙膏等物品作為代號在網路販賣。像「茶壺」代表電子煙主機、「茶包」代表不同口味彈匣；「糖果禮盒」暗指為有主機及彈匣組合，意圖混淆視聽、躲避法律取締。

董氏現場播放育有兩兒女的廖媽媽投訴，表示兒子才高二，住校時就跟著同學在網路上買電子煙，認為電子煙只是霧化效果，不是菸品且味道很香，但自從吸電子煙後，兒子的皮膚跟鼻子過敏情形都變得嚴重，且國三的女兒也反應，許多同學會在網路社群轉發電子煙銷售訊息，讓她十分憂心，呼籲政府應硬起來。

世界和平婦女會資深宣導講師陳婕玲，她說在國中宣導菸害時，發現電子煙口味百百種、較無菸臭味、能吐出大量煙霧等特色，尤其咖啡口味接受度高，相當容易吸引學生族群，更成為分享炫耀的物品，讓育有三名孩子的她相當擔心，加上現在網路平台和實體店面都能輕易買到，讓家長、老師真的防不勝防。

台北榮總家醫部醫師賴志冠表示，過去10年來，台灣菸品使用率雖降低，但國健署統計，近兩年青少年吸菸率卻有上升趨勢，這現象值得關注。而新型菸品近年更是進化，以前含量是傳統的尼古丁，現在叫尼古丁鹽，是以化學合成，作用更快更強，所以成癮度更高。由於青少年腦部發育還沒完成，太早使用成癮的話，恐會影響腦部發育，造成學習障礙。