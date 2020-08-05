蘇富比呈獻新加坡古國泰醫生半世紀窖藏 共逾62項DRC

蘇富比（Sotheby’s）香港將於9月5日在香港蘇富比藝術空間舉行現場拍賣，呈獻來自新加坡重要藏家古國泰醫生珍藏半世紀的美酒，拍品共計超過850項，總估價逾2,700萬港元，其中焦點為62項的羅曼尼康帝酒莊（Domaine de la Romanee-Conti，簡稱DRC）佳釀（包括11項原木箱組合套裝），以及橫跨六十年的柏翠堡。

喜愛美酒熱愛美食的古國泰醫生，自1970年代於倫敦攻讀醫學之時已開始收藏洋酒，窖藏囊括各地名釀至今50年，期間更不斷提升鑑賞力與窖藏份量，成就當今新加坡的重要私人窖藏。拍賣焦點為一系列不同瓶裝並横跨四十年的勃根地佳釀，除了焦點的DRC，另有54項Leflaive、以及32項Armand Rousseau。

而專場上備受矚目的波爾多美酒，包括侯伯王、美訊、拉圖、拉菲、瑪歌、木桐等，更有跨越60年的柏翠堡，其中包括多個重要年份，如傳奇的1961年及一瓶1970年三公升裝。隆河區精選包括Guigal的頂級出品La Mouline、La Landonne 及 La Turque，還有Chave及La Chapelle。新世界產區則有1974年 Heitz Martha’s Vineyard葡萄園特釀。

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