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蘇富比呈獻新加坡古國泰醫生半世紀窖藏 共逾62項DRC

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
La Romanée Domaine du Comte Liger-Belair 2010年6瓶，估價20萬港元起；2009年3瓶，估價95,000港元起。圖／蘇富比提供
La Romanée Domaine du Comte Liger-Belair 2010年6瓶，估價20萬港元起；2009年3瓶，估價95,000港元起。圖／蘇富比提供

蘇富比（Sotheby’s）香港將於9月5日在香港蘇富比藝術空間舉行現場拍賣，呈獻來自新加坡重要藏家古國泰醫生珍藏半世紀的美酒，拍品共計超過850項，總估價逾2,700萬港元，其中焦點為62項的羅曼尼康帝酒莊（Domaine de la Romanee-Conti，簡稱DRC）佳釀（包括11項原木箱組合套裝），以及橫跨六十年的柏翠堡。

喜愛美酒熱愛美食的古國泰醫生，自1970年代於倫敦攻讀醫學之時已開始收藏洋酒，窖藏囊括各地名釀至今50年，期間更不斷提升鑑賞力與窖藏份量，成就當今新加坡的重要私人窖藏。拍賣焦點為一系列不同瓶裝並横跨四十年的勃根地佳釀，除了焦點的DRC，另有54項Leflaive、以及32項Armand Rousseau。

而專場上備受矚目的波爾多美酒，包括侯伯王、美訊、拉圖、拉菲、瑪歌、木桐等，更有跨越60年的柏翠堡，其中包括多個重要年份，如傳奇的1961年及一瓶1970年三公升裝。隆河區精選包括Guigal的頂級出品La Mouline、La Landonne 及 La Turque，還有Chave及La Chapelle。新世界產區則有1974年 Heitz Martha’s Vineyard葡萄園特釀。

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※飲酒過量，害人害己。

Domaine Armand Rousseau共有32項上拍，包括Gevrey Chambertin, Clos St. Jacques 2005年單瓶1.5公升裝，估價16,000港元起；Chambertin 2009年12瓶，估價19萬港元起。圖／蘇富比提供
Domaine Armand Rousseau共有32項上拍，包括Gevrey Chambertin, Clos St. Jacques 2005年單瓶1.5公升裝，估價16,000港元起；Chambertin 2009年12瓶，估價19萬港元起。圖／蘇富比提供
Chateau Lafleur 2000年3瓶，估價26,000港元起；1982年2瓶，估價45,000港元起。圖／蘇富比提供
Chateau Lafleur 2000年3瓶，估價26,000港元起；1982年2瓶，估價45,000港元起。圖／蘇富比提供
Domaine Georges Roumier Chambolle Musigny, Les Amoureuses 1999年5瓶，估價12萬港元起；Bonnes Mares 1999年6瓶，估價75,000港元起。圖／蘇富比提供
Domaine Georges Roumier Chambolle Musigny, Les Amoureuses 1999年5瓶，估價12萬港元起；Bonnes Mares 1999年6瓶，估價75,000港元起。圖／蘇富比提供
Chateau Lafite拉菲堡，1990年12瓶，估價60,000港元起；1982年3瓶，估價50,000港元起。圖／蘇富比提供
Chateau Lafite拉菲堡，1990年12瓶，估價60,000港元起；1982年3瓶，估價50,000港元起。圖／蘇富比提供
Domaine Leflaive Chevalier Montrachet 2005年11瓶，估價48,000港元起；Bienvenues Bâtard Montrachet 1993年6瓶1.5公升裝，估價26,000港元起；Chevalier Montrachet 1999年10瓶，估價45,000港元起；Bâtard Montrachet 2002年12瓶，估價42,000港元起。圖／蘇富比提供
Domaine Leflaive Chevalier Montrachet 2005年11瓶，估價48,000港元起；Bienvenues Bâtard Montrachet 1993年6瓶1.5公升裝，估價26,000港元起；Chevalier Montrachet 1999年10瓶，估價45,000港元起；Bâtard Montrachet 2002年12瓶，估價42,000港元起。圖／蘇富比提供
蘇富比洋酒呈獻新加坡古國泰醫生珍藏美酒，其中包括多件羅曼尼康帝。圖／蘇富比提供
蘇富比洋酒呈獻新加坡古國泰醫生珍藏美酒，其中包括多件羅曼尼康帝。圖／蘇富比提供

酒駕 香港 蘇富比

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