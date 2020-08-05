七夕耍甜蜜！迪奧、嬌蘭推香水、唇膏專屬刻字加碼特惠

七夕將至，還不知道該送什麼禮物給心儀的另一半嗎？不管是送男生、送女生或是送自己，帶來專屬的禮物最為重要，DIOR迪奧、嬌蘭都推出限定的刻字，要給最專屬的甜蜜感。

DIOR迪奧

迪奧即日起至8月25日，在線上旗艦店推出專屬服務，消費就送七夕限定包裝，有專屬的粉紅緞帶，消費滿3,500元送袖珍瓶贈禮、滿4,500元送Miss Dior 漫舞玫瑰香氛片。

另外購買精選香氛（100ml／125ml），就可以享有「免費刻字」，結帳時還能選迪奧禮卡，寫上悄悄話。送香水給另一半，送不會出錯，送女生首推Miss Dior 旅行精選組，含有4款Miss Dior愛戀香氣，資深香迷們則可入手迪奧香氛世家精巧版香氛8件組，搜羅8款7.5ml精巧版香氛。

在全台百貨指定專櫃上，迪奧則有之前在線上旗艦店完售的花漾迪奧淡香水旅行精裝組、迪奧曠野之心淡香水旅行精裝組，各自含有100ml香水與10ml旅行瓶，8月31日前於指定專櫃消費香氛系列滿5,000元，送Miss Dior漫舞玫瑰淡香水香氛片、Miss Dior精巧版5ml。

嬌蘭

要送給情人專屬的情話嗎？嬌蘭在官網推出，即日起至8月31日，購買任一紅寶之吻彩殼，雋刻在紅寶之吻彩殼的鏡面，可以寫出愛的情話、姓名等（含空格，限15個英文字元，無特殊符號）。同樣8月底前，購買任兩組紅寶之吻高訂唇膏（唇膏＋彩殼），送炫彩亮唇化妝包。