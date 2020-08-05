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Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
Xpark與UNIQLO共同開發「Xpark x UNIQLO T恤入場券」。圖／貝立德提供
Xpark與UNIQLO共同開發「Xpark x UNIQLO T恤入場券」。圖／貝立德提供

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤，及10月底起的「T恤入場券 (T-Shirt Ticket)」滿額贈活動，期望帶給顧客耳目一新且充滿獨創性的主題內容。

位於桃園高鐵站步行約10分鐘的Xpark水族館，4500坪空間包括福爾摩沙、遇見水母、企鵝奇遇等13個展區，當中6個展區音樂為宮崎駿動畫御用配樂師久石讓特別為Xpark所編織的曲子，結合空間與科技，將氣溫、濕度、味道及聲音縝密計算，呈現出360°具魄力的沉浸式空間。

「自己的UT自己做」，歡慶開幕，Xpark原創設計10款潮圖，於開幕首日8月7日起至12月31日，供來到UNIQLO信義店、西門店等UNIQLO 店舖的顧客，製作屬於自己的Xpark UTme T恤及托特包(托特包僅限信義店)。

另外，台灣獨創衣著門票穿越Xpark！Xpark與UNIQLO共同開發「Xpark x UNIQLO T恤入場券」，大人、小孩款為不同圖案設計，T恤上印有入場券QRCODE，穿著或持有T恤入場券 ，即可入場。10月底起，顧客於UNIQLO指定店鋪(桃園台茂購物中心店、桃園春日路店、中壢大江購物中心店、中壢中華路店、桃園遠東百貨店、Mitsui林口商場店、楊梅中山北路店)，購買3000元以上商品，即可獲得乙件。詳情請上Xpark官網：https://www.xpark.com.tw

Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤。圖／貝立德提供
Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤。圖／貝立德提供
Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤。圖／貝立德提供
Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤。圖／貝立德提供

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