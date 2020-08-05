Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UTme!客製化T恤，及10月底起的「T恤入場券 (T-Shirt Ticket)」滿額贈活動，期望帶給顧客耳目一新且充滿獨創性的主題內容。

位於桃園高鐵站步行約10分鐘的Xpark水族館，4500坪空間包括福爾摩沙、遇見水母、企鵝奇遇等13個展區，當中6個展區音樂為宮崎駿動畫御用配樂師久石讓特別為Xpark所編織的曲子，結合空間與科技，將氣溫、濕度、味道及聲音縝密計算，呈現出360°具魄力的沉浸式空間。

「自己的UT自己做」，歡慶開幕，Xpark原創設計10款潮圖，於開幕首日8月7日起至12月31日，供來到UNIQLO信義店、西門店等UNIQLO 店舖的顧客，製作屬於自己的Xpark UTme T恤及托特包(托特包僅限信義店)。