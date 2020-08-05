女神田馥甄、李聖經新時尚大片好迷人 美戴粉紅金腕表襯白皙膚色

CITIZEN再次宣布由文青女神田馥甄擔任品牌女表代言人，新形象廣告中配戴了招牌粉紅金的表款，顯得好迷人。而文青們另一愛牌DANIEL WELLINGTON（簡稱DW）則為了即將到來的七夕情人節，請來李聖經詮釋限定款的柔光粉腕表，凸顯了白皙膚色。

田馥甄詮釋CITIZEN ES9442-55A腕表29,900元。圖／CITIZEN提供

Hebe田馥甄再度擔任 CITIZEN女表品牌代言人，這不僅是田馥甄連續第八年簽訂代言合約，更是品牌史上擔任最久的女表代言人。在最新的廣告影片與形象照中，Hebe化身時間旅人，配戴2020全新xC輕奢光表款ES9442-55A緩緩走在移動的車廂裡，讓人眼睛為之一亮。xC系列也是CITIZEN蟬聯6年最熱銷的女表，今年新款的ES9442-55A腕表，無論表殼、表鍊皆為鈦金屬製成並鍍上粉紅金，表鏡則為單面防眩光藍寶石玻璃，可輕易更換24個城市時間。另一款EO1195-51W表殼材質為不鏽鋼，表徑達33毫米，適合喜歡大尺寸表款的消費者。

代言人李聖經演繹DW 全新的Petite Melrose柔光粉腕表。圖／DANIEL WELLINGTON提供

同樣推出粉紅金表款的還有DW因應七夕情人節，推出限定的Petite Melrose柔光粉腕表，並找來代言人李聖經詮釋。形象廣告中，女神李聖經以白色襯衫和長捲髮的造型來搭配，展現出清新迷人的氣質。和過往採用黑、白表盤搭配的設計不同，全新的Petite Melrose柔光粉腕表，從表殼、表鍊、指針和表盤都沾惹粉紅配色，配戴時更能凸顯白皙膚色，所以備受女孩們的喜愛。

代言人李聖經演繹DW 全新的Petite Melrose柔光粉腕表。圖／DANIEL WELLINGTON提供

CITIZEN ES9442-55A腕表，不鏽鋼表殼、表鍊鍍粉紅金，29,900元。圖／CITIZEN提供

Petite Melrose柔光粉腕表，不鏽鋼表殼、表鍊鍍玫瑰金，4,990元起。圖／DANIEL WELLINGTON提供