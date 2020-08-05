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三眼怪換裝變身阿布、毛怪等6種造型 HOLA獨家限定開賣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HOLA特力和樂8/6至8/26獨家推出六款變裝三眼怪玩偶，每款原價1,590元，特價1,199元。圖／HOLA提供
HOLA特力和樂8/6至8/26獨家推出六款變裝三眼怪玩偶，每款原價1,590元，特價1,199元。圖／HOLA提供

「玩具總動員」25周年，HOLA特力和樂獨家推出六款變裝三眼怪玩偶，三眼怪變裝後，變身為「玩具總動員」裡的胡迪、熊抱哥及Bunny，甚至跨界變身成「阿布、毛怪、超能先生」，脫掉服裝後又變回原版三眼怪，8/6至8/26全台HOLA門市限定開賣。

限定開賣期間，HOLA迪士尼系列三眼怪變裝玩偶每款原價1,590元，特價1,199元。8/31前凡於全台HOLA門市購買DISNEY商品滿999元，可參加DISNEY抽獎活動，有機會抽中DISNEY指定獎品，以及DISNEY純金項鍊。

另外，現在除了「玩具總動員25周年快閃店」北中南巡迴，8月活動期間到哈根達斯、HOLA特力和樂、野獸國、天藍小鋪、FreshO2、知音文創、Lotin、50% FIFTY PERCENT、WIWI、CACO、Grace Gift、玩具反斗城、振光玩具等店家，購買迪士尼系列商品達指定門檻，就送「尋找三眼怪」限量刮刮卡一張，有總價值超過30萬元好禮可抽，另再抽周大福火腿豬造型金飾。

三眼怪變裝成怪獸電力公司的阿布。圖／HOLA提供
三眼怪變裝成怪獸電力公司的阿布。圖／HOLA提供
六款變裝三眼怪玩偶，服裝都可脫換。圖／HOLA提供
六款變裝三眼怪玩偶，服裝都可脫換。圖／HOLA提供
脫掉變裝造型的三眼怪玩偶。圖／HOLA提供
脫掉變裝造型的三眼怪玩偶。圖／HOLA提供

HOLA 迪士尼 快閃

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