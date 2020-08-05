三眼怪換裝變身阿布、毛怪等6種造型 HOLA獨家限定開賣

「玩具總動員」25周年，HOLA特力和樂獨家推出六款變裝三眼怪玩偶，三眼怪變裝後，變身為「玩具總動員」裡的胡迪、熊抱哥及Bunny，甚至跨界變身成「阿布、毛怪、超能先生」，脫掉服裝後又變回原版三眼怪，8/6至8/26全台HOLA門市限定開賣。

限定開賣期間，HOLA迪士尼系列三眼怪變裝玩偶每款原價1,590元，特價1,199元。8/31前凡於全台HOLA門市購買DISNEY商品滿999元，可參加DISNEY抽獎活動，有機會抽中DISNEY指定獎品，以及DISNEY純金項鍊。