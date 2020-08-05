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秀智把時尚雜誌當DIOR型錄在拍 長腿生圖都美到誇張

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
秀智身穿DIOR 2020秋冬系列登上雜誌。圖／取自elle.co.kr
秀智身穿DIOR 2020秋冬系列登上雜誌。圖／取自elle.co.kr

秀智（Suzy）登上韓國版《ELLE》封面，簡直是在拍DIOR的2020秋冬女裝型錄，各種氛圍的照片也展現秀智的收放自如，微博上粉絲回應「愛瀏海裴」、「哇哇哇好喜歡好好看」，經紀公司的IG也發文表示秀智美到讓人小鹿亂撞的緊張。

在採訪中提及她出道以來都在做自己想做的事，卻又可以兼顧他人眼光的自然個性，是一大特質；身為DIOR Lady，秀智表示在這次的服裝包括女人味、男孩氣，因此能夠開放心胸去嘗試各種拍照姿態，覺得很有趣，而她本人有點善變，因此樂於變換各種風格。10月份與南柱赫合作主演的「Start Up」韓劇將上檔，這也是「當你沉睡時」的編導再次合作。

秀智身上穿的DIOR 2020秋冬系列，以迪奧先生曾撰述的《時尚小辭典（The Little Dictionary of Fashion）》書中所寫「我愛格紋，它可以花俏，也可以俐落，優雅愜意，新穎且永遠不出錯。」做為發想，加上前創意總監Marc Bohan所設計有斜紋視覺的服裝為靈感，啟發了女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的本季裙裝結構，加上海軍大衣、窄領襯衫繫領帶、黑與白和褶襉等元素，打造出實穿輪廓，也讓女孩秀智顯得英姿煥發。

秀智的慵懶氣質將DIOR 2020秋冬系列穿得很柔美。圖／取自微博
秀智的慵懶氣質將DIOR 2020秋冬系列穿得很柔美。圖／取自微博
慵懶的秀智以浪漫髮型詮釋DIOR 2020秋冬系列。圖／取自IG
慵懶的秀智以浪漫髮型詮釋DIOR 2020秋冬系列。圖／取自IG
秀智手拎Lady Dior登上韓國版《ELLE》。圖／取自微博
秀智手拎Lady Dior登上韓國版《ELLE》。圖／取自微博
秀智登上韓國版《ELLE》封面。圖／取自微博
秀智登上韓國版《ELLE》封面。圖／取自微博
秀智以男孩的帥氣姿態登上韓國版《ELLE》封面。圖／取自微博
秀智以男孩的帥氣姿態登上韓國版《ELLE》封面。圖／取自微博
秀智穿上DIOR 2020秋冬的網襪配襯美腿。圖／取自IG
秀智穿上DIOR 2020秋冬的網襪配襯美腿。圖／取自IG
秀智身穿DIOR秋冬格紋系列登上韓國版《ELLE》。圖／取自微博
秀智身穿DIOR秋冬格紋系列登上韓國版《ELLE》。圖／取自微博
性感、清新兼具的秀智詮釋DIOR 2020秋冬系列。圖／取自elle.co.kr
性感、清新兼具的秀智詮釋DIOR 2020秋冬系列。圖／取自elle.co.kr
秀智的經紀公司曬出秀智的逆天美腿側拍圖。圖／取自IG
秀智的經紀公司曬出秀智的逆天美腿側拍圖。圖／取自IG
從經紀公司po的圖片看出秀智俏皮的一面。圖／取自IG
從經紀公司po的圖片看出秀智俏皮的一面。圖／取自IG
秀智登上韓國版《ELLE》封面。圖／取自elle.co.kr
秀智登上韓國版《ELLE》封面。圖／取自elle.co.kr
秀智經紀公司po出秀智工作中的側拍。圖／取自IG
秀智經紀公司po出秀智工作中的側拍。圖／取自IG
秀智在韓國版《ELLE》展現表情包。圖／取自微博
秀智在韓國版《ELLE》展現表情包。圖／取自微博
秀智在韓國版《ELLE》演繹各種不同氛圍的裝扮。圖／取自微博
秀智在韓國版《ELLE》演繹各種不同氛圍的裝扮。圖／取自微博
秀智以風情萬種的姿態登上韓國版《ELLE》雜誌。圖／取自微博及IG
秀智以風情萬種的姿態登上韓國版《ELLE》雜誌。圖／取自微博及IG
秀智在韓國版《ELLE》演繹各種不同氛圍的裝扮。圖／取自微博
秀智在韓國版《ELLE》演繹各種不同氛圍的裝扮。圖／取自微博
善變的秀智喜愛各種服裝表現。圖／取自IG
善變的秀智喜愛各種服裝表現。圖／取自IG
善變的秀智展現表情包。圖／取自IG
善變的秀智展現表情包。圖／取自IG
秀智的經紀公司曬側拍圖。圖／取自IG
秀智的經紀公司曬側拍圖。圖／取自IG

秀智

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