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秀智把時尚雜誌當DIOR型錄在拍 長腿生圖都美到誇張
秀智（Suzy）登上韓國版《ELLE》封面，簡直是在拍DIOR的2020秋冬女裝型錄，各種氛圍的照片也展現秀智的收放自如，微博上粉絲回應「愛瀏海裴」、「哇哇哇好喜歡好好看」，經紀公司的IG也發文表示秀智美到讓人小鹿亂撞的緊張。
在採訪中提及她出道以來都在做自己想做的事，卻又可以兼顧他人眼光的自然個性，是一大特質；身為DIOR Lady，秀智表示在這次的服裝包括女人味、男孩氣，因此能夠開放心胸去嘗試各種拍照姿態，覺得很有趣，而她本人有點善變，因此樂於變換各種風格。10月份與南柱赫合作主演的「Start Up」韓劇將上檔，這也是「當你沉睡時」的編導再次合作。
秀智身上穿的DIOR 2020秋冬系列，以迪奧先生曾撰述的《時尚小辭典（The Little Dictionary of Fashion）》書中所寫「我愛格紋，它可以花俏，也可以俐落，優雅愜意，新穎且永遠不出錯。」做為發想，加上前創意總監Marc Bohan所設計有斜紋視覺的服裝為靈感，啟發了女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的本季裙裝結構，加上海軍大衣、窄領襯衫繫領帶、黑與白和褶襉等元素，打造出實穿輪廓，也讓女孩秀智顯得英姿煥發。
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