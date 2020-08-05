秀智把時尚雜誌當DIOR型錄在拍 長腿生圖都美到誇張

秀智（Suzy）登上韓國版《ELLE》封面，簡直是在拍DIOR的2020秋冬女裝型錄，各種氛圍的照片也展現秀智的收放自如，微博上粉絲回應「愛瀏海裴」、「哇哇哇好喜歡好好看」，經紀公司的IG也發文表示秀智美到讓人小鹿亂撞的緊張。

在採訪中提及她出道以來都在做自己想做的事，卻又可以兼顧他人眼光的自然個性，是一大特質；身為DIOR Lady，秀智表示在這次的服裝包括女人味、男孩氣，因此能夠開放心胸去嘗試各種拍照姿態，覺得很有趣，而她本人有點善變，因此樂於變換各種風格。10月份與南柱赫合作主演的「Start Up」韓劇將上檔，這也是「當你沉睡時」的編導再次合作。