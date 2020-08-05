爸爸幾歲送幾隻蝦！問鼎麻辣鍋限時優惠「80歲阿公也適用」

隨著父親節將至，馬辣集團旗下的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，自即日起推出一系列慶祝活動，即日起與爸爸4人同行，「爸爸幾歲，就送幾隻蝦」，連阿公也可適用。另外點購加勒比海貝里斯超巨大龍蝦，就免費加贈價值480元的「14oz美國Choice頂級牛胸腹肉大盤肉」，讓全家一起歡度父親節。

隸屬於馬辣集團旗下的「問鼎」，共設有西門、忠孝2間門市，店內提供有澳洲M9純血冠軍黑毛和牛、美國經典1855 Prime雪花牛、美國CAB安格斯黑牛等肉品，還有東石鮮蛤、阿根廷天使紅蝦等海鮮，並有多種湯頭可供選擇，採單點制的用餐型態，店內也還有提供變裝服務，增添吃鍋樂趣。

即日起至8月15日期間，只要提前1天以上預約，就可參加優惠三重奏活動。含4成人以上同行，同桌每成人消費達800元，用餐當日請爸爸出示相關證件，即贈「與父親歲數相同數量的沙烏地阿拉伯藍鑽海蝦」（取同桌中符合資格的最年長者歲數計算，例：爸爸與爺爺同行，取爺爺的歲數計算）

另外點購新品「加勒比海貝里斯超巨大龍蝦」（每份980元），即贈送價值480元的「14oz美國Choice頂級牛胸腹肉大盤肉」。消費者出示振興券，再加贈頂級A5宮崎和牛，價值1,280元。