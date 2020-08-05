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跨類別主題式網拍！邦瀚斯現日本製造 佳士得推潮流塗鴉
新世代藝術藏家從網路崛起，國際拍賣行陸續推出跨類別主題式的網拍專場，吸引針對特定領域有興趣的藏家。邦瀚斯（Bonhams）香港將於8月20日上線、為期一週的「日本製造」網拍專場，呈獻遠古至當代的50多件跨領域精品，展現日本數百年以來之美學創意。佳士得（Christie’s）紐約則與KAWS大藏家Ronnie K.Pirovino攜手推出「Trespassing」專場，自即日起至19日止共90件作品，頌揚受塗鴉啟發的當代藝術。
邦瀚斯「日本製造」，拍品包括橫跨不同年代、技法、媒材及哲學概念，拍品則有日本陶瓷、玻璃藝術、現代與當代藝術、建築設計手稿及早期日本威士忌等。焦點包括建築大師安藤忠雄的設計手稿、由樂家第十五代大師吉左衞門親作十六世紀中葉安土桃山年代傳承下來的藍釉陶器、江戶時期浮世繪木刻版畫、到當紅潮流插畫大師空山基的雕塑「機械暴龍」等。希望能提供藏家以新的角度體驗東洋藝術的迷人風韻。
佳士得推出的「Trespassing」專場，策畫者Ronnie K.Pirovino除了本身因收藏眾多KAWS作品而聲名大噪，他對於並置各種不同門類藝術創作的策展概念也可見於這次的專場中，拍品跨越多個收藏類別，除了當紅藝術家KAWS、班克斯（Banksy）和Invader等潮流藝術傑作，也有喬納斯伍德（Jonas Wood）、朱莉柯蒂斯（Julie Curtiss）和喬治康多（George Condo）等人的創作。
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