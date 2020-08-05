快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨類別主題式網拍！邦瀚斯現日本製造 佳士得推潮流塗鴉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
安藤忠雄建築手稿（一套七張），估價10,000港元起，此為大阪文化區的「童書之森中之島」，23.6x 17.2公分。圖／邦瀚斯提供
安藤忠雄建築手稿（一套七張），估價10,000港元起，此為大阪文化區的「童書之森中之島」，23.6x 17.2公分。圖／邦瀚斯提供

新世代藝術藏家從網路崛起，國際拍賣行陸續推出跨類別主題式的網拍專場，吸引針對特定領域有興趣的藏家。邦瀚斯（Bonhams）香港將於8月20日上線、為期一週的「日本製造」網拍專場，呈獻遠古至當代的50多件跨領域精品，展現日本數百年以來之美學創意。佳士得（Christie’s）紐約則與KAWS大藏家Ronnie K.Pirovino攜手推出「Trespassing」專場，自即日起至19日止共90件作品，頌揚受塗鴉啟發的當代藝術。

邦瀚斯「日本製造」，拍品包括橫跨不同年代、技法、媒材及哲學概念，拍品則有日本陶瓷、玻璃藝術、現代與當代藝術、建築設計手稿及早期日本威士忌等。焦點包括建築大師安藤忠雄的設計手稿、由樂家第十五代大師吉左衞門親作十六世紀中葉安土桃山年代傳承下來的藍釉陶器、江戶時期浮世繪木刻版畫、到當紅潮流插畫大師空山基的雕塑「機械暴龍」等。希望能提供藏家以新的角度體驗東洋藝術的迷人風韻。

佳士得推出的「Trespassing」專場，策畫者Ronnie K.Pirovino除了本身因收藏眾多KAWS作品而聲名大噪，他對於並置各種不同門類藝術創作的策展概念也可見於這次的專場中，拍品跨越多個收藏類別，除了當紅藝術家KAWS、班克斯（Banksy）和Invader等潮流藝術傑作，也有喬納斯伍德（Jonas Wood）、朱莉柯蒂斯（Julie Curtiss）和喬治康多（George Condo）等人的創作。

喬治康多「Droopy Dog Abstraction」彩色絲網印刷Coventry 棉紙版畫，估價10,000美元起。圖／佳士得提供
喬治康多「Droopy Dog Abstraction」彩色絲網印刷Coventry 棉紙版畫，估價10,000美元起。圖／佳士得提供
KAWS《無題（阿童木）》，47 x 32 x 11.2公分，估價15萬美元起。圖／佳士得提供
KAWS《無題（阿童木）》，47 x 32 x 11.2公分，估價15萬美元起。圖／佳士得提供
空山基「機械暴龍」，2019年作、簽名SORAYAMA、版數1000版，估價10,000港元起。圖／邦瀚斯提供
空山基「機械暴龍」，2019年作、簽名SORAYAMA、版數1000版，估價10,000港元起。圖／邦瀚斯提供
BANKSY「Jack and Jill (Police Kids)」 彩色絲網印刷網紋紙版畫，估價10,000美元起。圖／佳士得提供
BANKSY「Jack and Jill (Police Kids)」 彩色絲網印刷網紋紙版畫，估價10,000美元起。圖／佳士得提供
KAWS「Ups and Downs」全套十幅彩色絲網印刷版畫，估價60,000美元起。圖／佳士得提供
KAWS「Ups and Downs」全套十幅彩色絲網印刷版畫，估價60,000美元起。圖／佳士得提供
歌川國丸三聯畫《兩國納涼圖》設色木刻版畫，江戶時期十九世紀初作，每聯35.5x 25公分，估價10,000港元起。圖／邦瀚斯提供
歌川國丸三聯畫《兩國納涼圖》設色木刻版畫，江戶時期十九世紀初作，每聯35.5x 25公分，估價10,000港元起。圖／邦瀚斯提供
喬納斯伍德「Big Brown」油畫，估價50,000美元起。圖／佳士得提供
喬納斯伍德「Big Brown」油畫，估價50,000美元起。圖／佳士得提供
樂十五代吉左衞門 直入，「嚴松」黑茶碗，估價28萬港元起。圖／邦瀚斯提供
樂十五代吉左衞門 直入，「嚴松」黑茶碗，估價28萬港元起。圖／邦瀚斯提供
藤田喬平手吹飾筥（花吹雪）彩色玻璃裝飾金箔與鉑箔，估價50,000港元起。圖／邦瀚斯提供
藤田喬平手吹飾筥（花吹雪）彩色玻璃裝飾金箔與鉑箔，估價50,000港元起。圖／邦瀚斯提供

日本 建築 佳士得

延伸閱讀

日本資深總裁砲轟大學生連遞名片都不會 網友反批他封建

飯店推陸上郵輪假期 在台也能感受道地日本文化

日韓緊張 打亂抗中計畫

日本男生頭女生2年現驚人變化 網友：好兄弟變女神

相關新聞

Xpark歡慶開幕 攜手UNIQLO推出台灣獨創T恤入場券

來自日本的超人氣都會型水族館Xpark於8月7日在青埔盛大開幕，Xpark特別與UNIQLO攜手開發台灣獨家首波限定UT...

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

水下的生猛有力 寶珀湛藍Bathyscaphe深潛器黃金款

世界上的立場，一定非黑即白嗎？所有的規範，只有一種標準嗎？雖然度量衡多以公制單位如公尺、公斤、秒為標準，但在潛水的世界裡...

「哈利波特」變「台」了？ 20周年紀念版融入台灣元素

「哈利波特」來台20年了！1997年「哈利波特：神秘的魔法石」首度在英國出版，旋即在全世界掀起了一股魔法風潮。3年後的2...

影／青少年暑期網購新型菸品 果凍、貼紙竟成交易代號

衛福部日前預告修正菸害防制法，增加「類菸品」種類，但加熱菸等新興菸品是否納入仍未明。現正值暑假時期，董氏基金會表示，近期...

蘇富比呈獻新加坡古國泰醫生半世紀窖藏 共逾62項DRC

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

七夕耍甜蜜！迪奧、嬌蘭推香水、唇膏專屬刻字加碼特惠

七夕將至，還不知道該送什麼禮物給心儀的另一半嗎？不管是送男生、送女生或是送自己，帶來專屬的禮物最為重要，DIOR迪奧、嬌...

女神田馥甄、李聖經新時尚大片好迷人 美戴粉紅金腕表襯白皙膚色

CITIZEN再次宣布由文青女神田馥甄擔任品牌女表代言人，新形象廣告中配戴了招牌粉紅金的表款，顯得好迷人。而文青們另一愛...

三眼怪換裝變身阿布、毛怪等6種造型 HOLA獨家限定開賣

「玩具總動員」25周年，HOLA特力和樂獨家推出六款變裝三眼怪玩偶，三眼怪變裝後，變身為「玩具總動員」裡的胡迪、熊抱哥及...

秀智把時尚雜誌當DIOR型錄在拍 長腿生圖都美到誇張

秀智（Suzy）登上韓國版《ELLE》封面，簡直是在拍DIOR的2020秋冬女裝型錄，各種氛圍的照片也展現秀智的收放自如...

爸爸幾歲送幾隻蝦！問鼎麻辣鍋限時優惠「80歲阿公也適用」

隨著父親節將至，馬辣集團旗下的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，自即日起推出一系列慶祝活動，即日起與爸爸4人同行，「爸爸幾歲，...

熱門新聞

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

統一發票5-6月中獎清冊出爐 花2元影印中200萬元

3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

鶯歌八德匝道指標真的要改了！ 運研所：先試辦3個月

日本網友票選「10大最有效減肥法」 斷食減醣不是冠軍

口罩搶光！路上卻不見人戴口罩？ 網傻眼：以為買到就心安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。