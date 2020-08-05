快訊

華南王子裝GPS跟拍新光公主 更一審判拘役15日定讞

台鐵x天成集團聯名 推「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台鐵局首次與天成飯店集團跨界結盟，推出「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外觀以普悠瑪列車造型為設計主軸。　圖／台鐵局提供
台鐵局首次與天成飯店集團跨界結盟，推出「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外觀以普悠瑪列車造型為設計主軸。　圖／台鐵局提供

眾所期待的中秋禮盒憾動登場。對於旅人饕客來說，交通工具是旅途中重要一環，更是旅行記憶點，而台灣鐵道歷史已有百年之久，無論各支線、各列車型號，都有其獨特迷人之處。

2020年台鐵局首次與天成飯店集團跨界結盟，推出「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外觀以普悠瑪列車造型為設計主軸，月餅口味嚴選食材採用「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「紅棗桂圓」及「XO蛋黃」四種廣式月餅，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人-柚比化身為可愛的兒童戲水玩具，讓大小朋友在品味月餅時更添回憶。

台鐵局表示，這次台鐵聯名款創意食玩「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」採預購制，自8月7日（星期五）上午10時起，於台鐵夢工場旗艦店（台北車站西3出口）開放預購，每盒售價新台幣980元，售完為止。

預購日期：2020年8月7日上午10時開放預購。

預購門市：台鐵夢工場台北旗艦店（西三門內）02-23830367

預購方式：消費者依現場排隊順序，填寫預購單。

付款方式：現金/信用卡

配送方式：

一、自取（9/10~9/30）：天成大飯店1F百合西餐廳。

二、常溫宅配（9/17或9/22）：指定出貨日期二日內送達，限台灣本島地區。

台鐵 月餅 列車

延伸閱讀

和詹朴一起看月亮！首波「中秋月餅」曝光 名人加持夯

送禮增多 中秋月餅戰提前打

鐵道迷快看！ 台鐵推三款限量福袋 史上最優惠下殺36折

三度罹癌的體悟！寶媽：天塌下來不要搶著去擋，不如一路玩到掛

相關新聞

不用綁鞋帶！UGG新款拉鍊運動鞋傳遞90年代西岸熱情

聚焦90年代的復古潮流還未退燒，UGG早秋系列運動鞋也依然扣緊這個主題，推出許多款外型都很有90年代美式風格的鞋款。

瞬間變身超辣「腿精」！女星都愛細繫帶高跟涼鞋

今天大陸騰訊視頻舉行年度發布會，眾出席的女星在造型上爭奇鬥艷，搶鏡的除了服裝，其實鞋子也都各有重點。炎熱的天氣許多人都選...

爸爸幾歲送幾隻蝦！問鼎麻辣鍋「吃龍蝦再送牛肉」

隨著父親節將至，馬辣集團旗下的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，自即日起推出一系列慶祝活動，即日起與爸爸4人同行，「爸爸幾歲，...

跨類別主題式網拍 邦瀚斯現日本製造 佳士得推潮流塗鴉

新世代藝術藏家從網路崛起，國際拍賣行陸續推出跨類別主題式的網拍專場，吸引針對特定領域有興趣的藏家。邦瀚斯（Bonhams...

丹堤咖啡慶88父親節 飲品「買一送一」快閃

迎接父親節到來，丹堤咖啡於8/8(六)父親節當日推出「付清節爸氣十足」買1送1快閃活動，活動當日至全台門市出示FB或LI...

和詹朴一起看月亮！首波「中秋月餅」曝光 名人加持夯

還在盛夏，業者已迫不及待陸續推出今年各型各款的「中秋月餅」。首波主打搶搭「名人」話題，像是誠品行旅推出的「食光選集｜看月...

獨家「升級版銷魂麵」有牛筋、牛肚！大師兄插旗永康街

在網路上擁有高度人氣的「大師兄銷魂麵舖」，將於8月8日進駐永康街，開設旗下第8間分店，店內也將獨家推出「大師兄銷魂特餐」...

獨／才重開9個月！「通堂拉麵．居酒屋」8月23日再度熄燈

愛吃日本料理的民眾，又少一處用餐的地方了！才於2019年11月捲土重來的沖繩「通堂拉麵．居酒屋」宣佈，將於8月23日結束...

關穎池畔長腿超性感 許路兒以美鞋教學修長穿搭技巧

夏天一到，女星們也露出美美的腳踝，IG一片賞心悅目。關穎斜倚池畔，以超長美腿曬出RENE CAOVILLA的Diana平...

只賣1個月！還魂梅×奇維奇娃限時推出「還魂梅冰沙」

繼今年7月與cama café合作，推出首波聯名商品之後，泰國人氣零嘴「Mag Mag還魂梅」今夏再與泰國系甜品店「奇維...

獨／受疫情衝擊？「紅底鞋彩妝」登台未滿一年就要撤櫃

在2019年9月中旬風光首度進駐SOGO忠孝館的Christian Louboutin Beauty紅底鞋彩妝，以頂級彩...

本地客強力救援！台北101迎來9間新品牌、2間升級店型

疫情改變消費行為與生態，觀光客占比一向高於同業的台北101購物中心，今年爆發的新冠肺炎疫情讓觀光客瞬間幾乎歸零。但7月透...

熱門新聞

統一發票5-6月中獎清冊出爐 花2元影印中200萬元

3種水果、海鮮風味香料恐致癌 食藥署擬禁用

鶯歌八德匝道指標真的要改了！ 運研所：先試辦3個月

洗車爽中千萬 統一發票彰化開出一張1000萬兩張200萬

日本網友票選「10大最有效減肥法」 斷食減醣不是冠軍

獨／才重開9個月！「通堂拉麵．居酒屋」8月23日再度熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。