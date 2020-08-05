台鐵x天成集團聯名 推「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」

眾所期待的中秋禮盒憾動登場。對於旅人饕客來說，交通工具是旅途中重要一環，更是旅行記憶點，而台灣鐵道歷史已有百年之久，無論各支線、各列車型號，都有其獨特迷人之處。

2020年台鐵局首次與天成飯店集團跨界結盟，推出「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」，禮盒外觀以普悠瑪列車造型為設計主軸，月餅口味嚴選食材採用「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「紅棗桂圓」及「XO蛋黃」四種廣式月餅，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人-柚比化身為可愛的兒童戲水玩具，讓大小朋友在品味月餅時更添回憶。

台鐵局表示，這次台鐵聯名款創意食玩「台鐵限定柚比快飛月餅禮盒」採預購制，自8月7日（星期五）上午10時起，於台鐵夢工場旗艦店（台北車站西3出口）開放預購，每盒售價新台幣980元，售完為止。

預購日期：2020年8月7日上午10時開放預購。

預購門市：台鐵夢工場台北旗艦店（西三門內）02-23830367

預購方式：消費者依現場排隊順序，填寫預購單。

付款方式：現金/信用卡

配送方式：

一、自取（9/10~9/30）：天成大飯店1F百合西餐廳。

二、常溫宅配（9/17或9/22）：指定出貨日期二日內送達，限台灣本島地區。