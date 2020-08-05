中醫師開茶飲店！「漢潮」以五行概念帶動喝茶養生風潮

喝茶可以養生！台中第一家標榜採用天地、節氣、五行等概念創立的「漢潮」漢方智慧養生茶，首家旗艦店進駐第二市場商圈之後，不但成為年輕人自由行IG打卡的新景點，也成功帶動一股喝茶養生的風潮。

「漢潮」漢方智慧養生茶旗艦店，位於台灣大道、三民路口附近，正對第二市場，店內的裝潢與一般茶飲店並無不同，但牆上懸掛的「鑄山煮海」扁額，宣示漢潮遵循漢方草本配方的精神，以及精進求精、開發新產品的態度。

具有10年中醫行醫背景的負責人陳勇志指出，現代年輕人講求速食文化，高糖、高油、高熱量的飲食習慣，對人體健康產生很大負擔，長期下來很容易讓人處於健康和疾病之間的一種臨界狀態，也就是所謂亞健康的狀態而不自知。

陳勇志強調，東方智慧養生法已有千年紀載，早在古漢時期，就有《上工治未病》的論述，即是現今的預防醫學概念。

「漢潮」創立的初衷，在於復興古漢時期，以天地、節氣、五行等概念，來滋養調節身心的方式，使用樸實的漢方草本配方，融合東方智慧的好茶，成為新一代的養生風潮。

他說，中醫講的是每個人的體質不同，都有一個小五行，並非所有的營養品都適合每個人；民眾應該先了解自己的體質之後，再把五行結合進來，透過人體可以負擔的漢方草本配方，把它製作成茶飲，來提升身體的健康。

目前，「漢潮」提供的養生茶飲共有11種品項，包括喝去熱的清亮菊茶、青草仙茶；喝清涼的洛神韻茶、厚冬瓜露；喝好茶的莊記紅茶、高山烏龍茶；喝漢方的三黑茶、輕盈纖茶；喝美麗的養妍白湯、青春白露及綠豆薏仁漿等。

其中，三黑茶是以「見黑即補」的傳統養身概念，採用黑豆、杜仲、熟地等藥材，以完美黃金比例製成，訴求可以滋補強身。養妍白湯則是以珍貴的天然植物性雪燕與白木耳等製成，可以滋補養顏潤喉。

以青草仙茶為例，青草茶為傳統退火良方，加上香濃的仙草基底，在炎熱難耐的酷暑中，更為溫和好喝。

莊記紅茶是嚴選台灣頂級精品紅茶品牌七冠王的莊記茶葉泡製；輕盈纖茶可促進新陳代謝，使消化順暢；綠豆薏仁獎則是濕熱天氣最適合的消暑良方，當代餐也很方便。

另外，陳勇志還獨家研發「五行珍珠」，主要採用天然食材，像白色珍珠是使用膠原蛋白、紅色珍珠使用洛神花、綠色珍珠使用抹茶、黃色珍珠使用龜鹿二仙膠、黑色珍珠則是使用黑糖，讓時下年輕人可以接受。