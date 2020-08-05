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7-ELEVEN「幾點了咖啡館」服務滿3周年 新北市首家門市開辦

聯合新聞網 / 聯合數位文創
新北市首家7-ELEVEN「幾點了咖啡館」正式開辦。圖／7-ELEVEN提供
新北市首家7-ELEVEN「幾點了咖啡館」正式開辦。圖／7-ELEVEN提供

打造友善失智網絡，7-ELEVEN「幾點了咖啡館」服務屆滿3周年，為更貼近實況推動服務，今年1月首度針對失智長輩、長輩家屬、門市夥伴與顧客4大活動參與人，進行最新實習成果調查報告，共有232份有效問券統計發現「幾點了咖啡館」服務不僅成為長輩展現自信與重拾生活能力外，更成為失智家庭舒緩照顧壓力的後援隊，門市與夥伴也產生正能量、願意幫助社區失智患者，各方正面成果成為7-ELEVEN「幾點了咖啡館」持續拓展的動力。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」首度進駐新北市永和區忠信門市，未來每周五早上10點至11點，歡迎新北市民來店與長輩「交關」，與7-ELEVEN共同打造友善失智社區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「幾點了咖啡館」首度進駐新北市永和區忠信門市，未來每周五早上10點至11點，歡迎新北市民來店與長輩「交關」，與7-ELEVEN共同打造友善失智社區。圖／7-ELEVEN提供

延續好評、擴大服務地區，即日起7-ELEVEN「幾點了咖啡館」首度進駐新北市，首家門市坐落於永和區忠信門市，由7-ELEVEN與天主教中華聖母基金、永和耕莘醫院三方攜手合作共同開辦，未來每周五早上10點至11點，將由永和中興公共托老中心及永耕瑞齡社區服務據點的失智長輩擔任「高齡實習生」，從事迎賓、製作遞送咖啡、收銀等，能讓長輩與人群接觸、訓練處理事務能力，來減緩失智狀況，不僅是長輩日常生活中的復能活動，也是民眾最佳的友善失智實體教室，歡迎新北市民來店與長輩「交關」，與7-ELEVEN共同打造友善失智社區。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」最新實習成果調查報告分析發現，活動參與10次以上的失智長輩接受ADL (日常生活評估量表)、IADL(工具性日常生活活動能力)功能量表評估，90%無明顯退化，維持生活自理能力，超過70%長輩仍有學習新事物能力，甚至有15%的長輩在行動表現有所進步，如上街購物、外出活動、家務維持等。此外，85%的家屬表示活動能舒緩照顧壓力，提升家庭關係，90%感受到家中長輩的計算力、溝通力、記憶力有維持、甚至進度；90%的顧客對服務門市好感度提升、願意於失智長輩服務時段來店消費；門市夥伴們參與活動後，90%的門市夥伴願意進一步協助失智長輩、影響更多門市加入7-ELEVEN「幾點了咖啡館」行列。

7-ELEVEN自2017年起更攜手天主教中華聖母基金會，推出首創超商店型的7-ELEVEN「幾點了咖啡館」，串聯各地社福團體、醫療院所共同推展活動，於台北市、新北市、新竹市、台中市、嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東市共有9家門市推展服務。今年初因防疫期間服務暫緩，但7-ELEVEN募款結合知名圖像品牌《黃阿瑪的後宮生活》推出創意零錢捐袋持續吸引年輕人回捐，支持7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會推動的公益服務，近期疫情趨緩、服務重啟，預估下半年於彰化、台南、台東等地區拓展服務，邀請更多門市共同響應。

咖啡館 失智

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