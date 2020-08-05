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丹堤咖啡慶88父親節 飲品「買一送一」快閃

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
父親節鬆餅88折優惠。圖／丹堤咖啡提供
父親節鬆餅88折優惠。圖／丹堤咖啡提供

迎接父親節到來，丹堤咖啡於8/8(六)父親節當日推出「付清節爸氣十足」買1送1快閃活動，活動當日至全台門市出示FB或LINE官方帳號的指定畫面，即可享全系列大杯以上系列飲品買1送1。

此外，慶祝父親節的到來，即日起至8/8，全台丹堤咖啡另有鬆餅套餐88折的優惠，原味鬆餅套餐原價115元、特價101元，愛文芒果鬆餅套餐原價175元、特價154元。

相關資訊可查官網：www.dante.com.tw，或丹堤咖啡FB：www.facebook.com/DanteCoffee.TW

丹堤咖啡父親節買1送1。圖／丹堤咖啡提供
丹堤咖啡父親節買1送1。圖／丹堤咖啡提供

父親節 咖啡 快閃

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