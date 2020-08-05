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和詹朴一起看月亮！首波「中秋月餅」曝光 名人加持夯

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「魚龍舞」象徵古都濃厚的人情味與熱情好客，也意喻自清代即有展翅鳳凰的風水良地之美稱。圖／香格里拉台南遠東提供
「魚龍舞」象徵古都濃厚的人情味與熱情好客，也意喻自清代即有展翅鳳凰的風水良地之美稱。圖／香格里拉台南遠東提供

還在盛夏，業者已迫不及待陸續推出今年各型各款的「中秋月餅」。首波主打搶搭「名人」話題，像是誠品行旅推出的「食光選集｜看月亮的兔子」中秋禮盒，首度邀請旅英時裝設計師詹朴聯名打造；半島精品聯手美食家葉怡蘭；台北文華東方則取材橫掃巧克力世界舞台的屏東福灣巧克力入餡。

誠品行旅今年邀請連續多年登上倫敦時裝周的時裝設計品牌APUJAN跨界操刀，禮盒延續奇幻與墨流的創作風格，運用系列作品中經典的恐龍、星空、飛船及雲朵等品牌符碼，融入服裝緹花中常見的圓點、條紋、斜線，試圖與旅人一同透視書封下的想像世界，搭配主廚收納台灣在地好食材的三款廣式月餅：擂茶蓮子蓮蓉、棗泥桂圓，以及黑蒜鵝油臘腸。

解構此次的設計圖騰，APUJAN除了巧妙於盒身、小卡與提袋穿插鈕扣、縫紉車線，以及緹花布常見的條紋、圓點、斜紋等呼應服裝設計基本元素，也嘗試採取異材質的結合，此外，詹朴從小就喜愛恐龍，這次也特別在外盒細藏彩蛋，於星空之間以剪影方式植入，在現實與虛擬間展開有趣綺想。

承襲香港傳統，半島精品的「迷你奶黃月餅禮盒」年年熱賣，被譽為香江經典。今年首度邀請飲食生活作家葉怡蘭設計「以茶佐餐」月餅搭配提案，像是以普洱茶搭配「半島酒店星廚月餅禮盒」的核桃、桂圓奶黃月餅；以半島獨家秘方加上鹹蛋黃烘焙而成的「迷你奶黃月餅禮盒」，葉怡蘭選以半島精品店大吉嶺紅茶搭配。

台北文華東方酒店除了每年供不應求、米其林一星中餐廳雅閣的「經典手工奶黃月餅」外，行政西點主廚任樂軒(Hin)今年取材屏東福灣「世界最佳黑巧克力」製成限量3款創意巧克力月餅，同時融入寶島茗茶，限量600盒。

香格里拉台南遠東國際大飯店則與城市藝術家跨界合作，將府城的鳳凰花季、如金黃雨般的阿勃勒及人文巷弄為題材，設計濃厚藝術風格的「魚龍舞」傳統月餅禮盒、「星如雨」奶黃月餅禮盒與「憶家鄉」鳳梨酥、芒果酥禮盒。同時，延續歷年關懷在地發展遲緩嬰幼兒及其家人，「魚龍舞」傳統月餅禮盒每銷售乙盒，飯店即捐出部份金額予「伯利恆文教基金會」，此款以振興三倍券購買還可享優惠。

今年裕元花園酒店選擇與台中在地品牌「裕珍馨」合作，推出聯名款「純粹與永恆」系列中秋禮盒，均有登上高鐵商務艙的「桃山流心奶黃」。禮盒選用荷蘭畫家Piet Mondrian著名畫作「Composition」 ，並轉化為一格格的鮮豔色塊，非常吸睛。

裕元花園酒店中秋月餅禮盒充滿文藝氣息。圖／裕元花園酒店提供
裕元花園酒店中秋月餅禮盒充滿文藝氣息。圖／裕元花園酒店提供
半島主廚推薦奶黃月餅禮盒。圖／半島精品提供
半島主廚推薦奶黃月餅禮盒。圖／半島精品提供
台北文華東方酒店中秋月餅禮盒有「星」味。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店中秋月餅禮盒有「星」味。圖／台北文華東方酒店提供
誠品行旅首度邀請旅英時裝設計師詹朴聯名打造包裝禮盒。圖／誠品行旅提供
誠品行旅首度邀請旅英時裝設計師詹朴聯名打造包裝禮盒。圖／誠品行旅提供

月餅 巧克力

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