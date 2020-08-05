鐵板燒界的LV！2020全台最夯十大頂級鐵板燒

花大錢也值得一吃！

說到視覺與味覺的雙重饗宴，大家一定都會想到「鐵板燒」啊！鐵板燒料理小至路邊攤、大至高級餐廳都隨處可見，可見台灣人對鐵板燒料理的熱愛程度——當然囉，越喜歡的東西就越常用新台幣支持，小編今天就要來介紹全台最夯的十大頂級鐵板燒餐廳，讓你花錢也要花得值回票價！

DailyView網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出網友熱議的十大頂級鐵板燒品牌，就讓小編帶你一起來看看他們的魅力所在吧！

image source：臉書／犇鐵板燒

第一名：犇 鐵板燒

台灣老字號的高級鐵板燒品牌，嚴選最頂級牛肉及活海鮮，是連續五年蟬聯台灣頂級鐵板燒料理的老品牌。旗下擁有五家店，其中「犇 和牛館」及「犇 極上」兩間店近年也與和牛職人Leak及米其林星廚級料理長合作，在料理、服務、環境上做全面提升。

《犇 和牛館》有米其林星廚級料理長Leak精心研發的複合式料理，與燒肉、鍋物融合，將鐵板燒再提升了一個檔次。

若這些都還滿足不了你，那就到比高級還高級的《犇 極上》吧！將鐵板燒與法式料理手法結合，首推「焰燒A5厚切和牛」獨創5公分黃金厚度，呈現日本和牛的油花香氣，以Mortlach慕赫12年烈焰燒炙，讓醇厚的肉脂風味增添威士忌的餘韻，絕對值得一嚐！

image source：臉書／犇鐵板燒

第二名：The Ukai Taipei

全球第一個摘下米其林星星的鐵板燒餐廳，就是Ukai-Tei鐵板燒。來自日本的Ukai-Tei在日本相當有名，日本首相安倍宴請美國總統川普的第一餐，就是位在銀座的Ukai-Tei鐵板燒，而台灣則是在台北與高雄就吃得到囉～

高級海鮮、頂級和牛、萬元松露，你想得到的浮誇食材這裡應有盡有，雖然吃一餐就會讓荷包大失血，但看到宛如藝術品的食物端到自己面前，心痛一下也值得了！

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第三名：Robin's 鐵板燒

Robin's牛排屋赫赫有名，Robin's 鐵板燒當然也不遑多讓囉！它在台灣也算是老字號的頂級品牌，採用的是無煙電熱板，中心溫度可達200度，無論是牛肉還是海鮮，在這高溫下都能好好鎖住甘甜鮮美，而且還不會搞得一身油煙味。

除了美味料理外，Robin's 鐵板燒的好服務也是網友熱議的重點，這背後可是有故事的喔～Robin是國內一位真實存在的資深外場經理，因服務周到吸引許多老顧客為他而來，所以Robin的名字被拿來為餐廳命名，也代表了晶華酒店重視員工與顧客的態度。

第四名：ibuki by TAKAGI KAZUO鐵板燒

全台首家由米其林星級日本料理主廚——高木一雄（Takagi Kazuo）所掌廚的鐵板燒料理，就是為在遠東飯店的ibuki鐵板燒啦！

整間餐廳以經典日式菜單聞名，不只有鐵板燒，還有京都懷石、握壽司與天婦羅共四種日料，不只餐點細緻，其用餐環境也相當講究，充滿日式高雅清幽的風格，而且選在午間套餐時段的話，價格就會貼（便）心（宜）許多呢。

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第五名：紅花鐵板燒

位於信義區新光三越A9的紅花鐵板燒，其座位採用包廂類型相當隱密，喜歡低調奢華的妳可以來這進行場神秘又甜蜜的浪漫約會。

此外，紅花鐵板燒集團其實有三個鐵板燒品牌，其餘是「小紅花」與「漾紅花」，其中漾紅花最為平價，若只想試試水溫，不妨先嘗試中間等級的「小紅花」～還有一點要注意，那就是有網友覺得紅花鐵板燒的份量較少，如果是食量大的朋友們，可能要帶多些摳摳加點喔！

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第六名：饗宴鐵板燒

你以為頂級鐵板燒都在大台北地區？那你就錯了！饗宴鐵板燒就在宜蘭五結鄉，在宜蘭深耕十七年，它一直是許多政商名流、演藝圈明星的愛店。

老闆程師傅（阿勇師）的理念是「吃在地、吃當令」，因此沒有固定的菜單，漁獲也都是等待漁船進港時「第一位」上船挑選，為的就是讓顧客吃到最新鮮、道地的食材；不僅如此，連醬油都是由阿勇師自己釀造，親力親為又親切的態度讓店址搬遷後依然高朋滿座，想預訂要早啊！

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第七名：Mark's Teppanyaki

鐵板燒可說是料理界的直球對決，因為該料理手法調味少，好不好吃跟食材的新鮮程度有很大的關係，因此價格偏高也能夠理解啦～

台北萬豪酒店的Mark's Teppanyaki鐵板燒可以吃到活跳跳的龍蝦、美國頂級牛排與日本A5和牛，連炒飯也不是一般的炒飯，師傅總是會給你加個牛肉片變成香甜的丼飯，或是加價成豪華的鮑魚撈飯，每一口都好滿足。

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第八名：明水然 無菜單鐵板燒

明水然鐵板燒憑藉著長達50年的漁船業背景，提供每日捕獲的新鮮食材，這也是其「無菜單料理」的優勢，畢竟每日捕獲的水產不固定，當令的時蔬也不同，這也算是饕客們用餐的小驚喜吧～

跟其他高檔鐵板燒相比，明水然的價格屬高貴不貴，只要挑對時段就能千元有找！而且明水然最自豪的就是標榜「全台最低價」的活龍蝦海陸套餐，1390元的價格真的讓人超心動！

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第九名：初魚鐵板燒

不少人可能聽過初魚的名號，其連鎖的日料品牌都相當有名，2015年才開設第一家街邊小店，如今旗下的品牌都一位難求，最讓人趨之若鶩的就是高CP值，畢竟1100就能吃到半尾龍蝦、松葉蟹與4oz+的和牛...誰還不花錢吃爆！

但要提醒的是，初魚鐵板燒的訂位方式較為繁瑣，預定後還需要事先支付餐費，退費也有嚴謹的條件，所以預定前最好先詳閱規定才不會引起紛爭喔。

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第十名：墨賞新鐵板料理

鐵板燒的起源來自日本，但料理是不斷進化與創新的，Mosun就是法式鐵板料理的名店之一，一進店就可以看到富麗堂華的裝潢，其用餐氣氛更是高貴又不失品質！

當然囉，都說是法式鐵板料理了，其食材組合、搭配上也不乏有西式經典的影子在，像是鮭魚塔、魚子醬松露蒸蛋等，不僅味美口感也相當豐富，都是網友推薦的餐點。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月23日至2020年07月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『高級鐵板燒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次結果為DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（keypo.tw）， 以關鍵字進行語意情緒判斷，並結合「網友討論聲量」與「好感度分數」兩大指標， 採各佔50%之比例所做出的綜合評比排名。

• 好感度分數： 呈現網路輿情正負面程度，好感度分數將落在0-100分之間，若分數大於50分，表示正面聲量大於負面聲量，具正面評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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