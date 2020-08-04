獨家「升級版銷魂麵」有牛筋、牛肚！大師兄插旗永康街

在網路上擁有高度人氣的「大師兄銷魂麵舖」，將於8月8日進駐永康街，開設旗下第8間分店，店內也將獨家推出「大師兄銷魂特餐」，將原本的牛五花，再新增「牛三寶」，帶來更豐富的餐點內容。為慶祝開幕，消費者還可參加刮刮樂活動，有機會獲得銷魂拌麵、小菜等禮品。

發跡於2017年的大師兄銷魂麵，最初為大師兄麻辣鍋物搭配的產品，後因廣受好評而獨立發展成麵舖。店內的「銷魂麵」，以辣椒、花椒、豆蔻、八角等十餘種中藥材與蔬果調製而成的辣油，配上手工麵條，並搭配麻辣牛肉湯、老豆腐、鴨血等配料上桌。由於滋味豐富，加上用餐環境選用簡約清新的白色風格，因此成功在網路上累積人氣，吸引不少網美前來用餐。

大師兄銷魂麵甫於7月15日插旗桃園新光影城，又將再於8月8日進軍永康商圈。即將開幕的永康店，裝潢維持一貫的極簡風格，並且推出獨家的「大師兄銷魂特餐」，肉品除了原本的牛五花之外，再加入牛腱心、牛肚及牛筋等三寶部位，每份350元。

為慶祝新店開幕，開幕期間消費套餐的顧客，可獲得刮刮卡一張，有機會獲得單包銷魂拌麵、小菜、商城購物金等禮品。

【大師兄銷魂麵舖（台北永康街店）】 地址：台北市大安區永康街14巷3號 電話：02-2341-1211