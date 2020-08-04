獨／才重開9個月！「通堂拉麵．居酒屋」8月23日再度熄燈

愛吃日本料理的民眾，又少一處用餐的地方了！才於2019年11月捲土重來的沖繩「通堂拉麵．居酒屋」宣佈，將於8月23日結束營業，結束僅約9個月的時光。隨著消息一出，許多粉絲也感到十分可惜，表示「很好吃的拉麵～～oh no」、「怎麼又要離開了」、「以後吃不到沖繩苦瓜了…」

由金城良次於沖繩所創立的通堂，最大的特色就是區分為「男味」、「女味」，藉由性別的分類，來凸顯拉麵湯頭的差異與個性，在沖繩是許多觀光客必吃的排隊名店。2017年3月時，通堂首次在台北統一時代百貨以快閃店型態登場，後來又於同年9月正式登台，於台北統一時代百貨美食街開設第一間海外分店，再又於京站開設第二間分店。

儘管夾帶著高度人氣登台，但是通堂在台灣一路走來十分艱辛。2019年7月，通堂統一時代店剛慶祝完2週年，隔一個月就宣佈熄燈，而在同年9月，京站店也歇業落幕。但是通堂又於2019年11月底捲土重來，再度於東區開設「通堂拉麵．居酒屋」，不只販售拉麵，也結合居酒屋型態，以豬肉、苦瓜、黑糖等沖繩食材，推出一系列居酒屋料理，只是歷經短短9個月又再度宣告停業。