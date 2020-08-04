聽新聞
test
0:00 / 0:00
美女抽象派畫家 陳譓婷奪亞細亞美術賞大獎
台灣當代抽象畫藝術家陳譓婷、藝名丞雨，巧妙融合國畫及西畫所學，透過水墨線條的靈性表達內心所感，每幅創作皆渾然天成、難以複製，今年更以「律動的精靈」之作，榮獲亞洲美壇（International Culture Art Fair ）最高榮譽–「亞細亞美術賞」抽象畫大獎。
陳譓婷透露，過去從事珠寶、時裝造型相關行業，10年前經商失敗後，對人性產生懷疑，人生缺乏動力，因緣際會下接觸了國畫，發現畫畫不但可讓內心平靜，還能傳達出內心感受，自此栽進繪畫世界。
一開始陳譓婷學的是國畫，後來師承知名留法藝術家陳朝寶老師，轉而學習當代抽象畫風格，她也結合中西畫所長，巧妙運用水墨及多種媒材，在充滿靈性的東方水墨線條上，賦予人文的情懷，並將內心世界的嚮往用彩筆呈現。
今年雖因疫情，無法親自到韓國參加「亞細亞美術賞」，但她仍以「律動的精靈」從世界500項畫作中脫穎而出，榮獲抽象畫大獎，貌似無主題的創作，卻以靈動的線條及斑爛層次傳達內心世界，彷彿律動的音符，為一般畫作難以複製的風格。
陳譓婷表示，現代社會壓力大，加上疫情席捲全球，人心惶惶，希望透過畫作，讓觀者能夠反照自己的內心世界，得到平靜與療癒，「藝術是心靈的外在體現，願藉由藝術的深層引導，讓靈魂能夠得到昇華。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言