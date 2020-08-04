美女抽象派畫家 陳譓婷奪亞細亞美術賞大獎

台灣當代抽象畫藝術家陳譓婷、藝名丞雨，巧妙融合國畫及西畫所學，透過水墨線條的靈性表達內心所感，每幅創作皆渾然天成、難以複製，今年更以「律動的精靈」之作，榮獲亞洲美壇（International Culture Art Fair ）最高榮譽–「亞細亞美術賞」抽象畫大獎。

陳譓婷透露，過去從事珠寶、時裝造型相關行業，10年前經商失敗後，對人性產生懷疑，人生缺乏動力，因緣際會下接觸了國畫，發現畫畫不但可讓內心平靜，還能傳達出內心感受，自此栽進繪畫世界。

一開始陳譓婷學的是國畫，後來師承知名留法藝術家陳朝寶老師，轉而學習當代抽象畫風格，她也結合中西畫所長，巧妙運用水墨及多種媒材，在充滿靈性的東方水墨線條上，賦予人文的情懷，並將內心世界的嚮往用彩筆呈現。

今年雖因疫情，無法親自到韓國參加「亞細亞美術賞」，但她仍以「律動的精靈」從世界500項畫作中脫穎而出，榮獲抽象畫大獎，貌似無主題的創作，卻以靈動的線條及斑爛層次傳達內心世界，彷彿律動的音符，為一般畫作難以複製的風格。