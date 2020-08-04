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關穎池畔長腿超性感 許路兒以美鞋教學修長穿搭技巧

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
許路兒、關穎、陳庭妮都選搭RENE CAOVILLA鞋履。圖／取自IG
許路兒、關穎、陳庭妮都選搭RENE CAOVILLA鞋履。圖／取自IG

夏天一到，女星們也露出美美的腳踝，IG一片賞心悅目。關穎斜倚池畔，以超長美腿曬出RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，並且加上美足的近攝影片，展現夏日奢華穿搭；許路兒、陳庭妮、謝欣穎則是搭襯同品牌經典的Cleo系列，蛇形踝圈顯露性感腳踝。

許路兒的IG照片堪稱張張精彩，她寫著「大家敲碗想看更多這雙美鞋穿搭來囉，有點跟的涼鞋搭配這個長度的裙子，在視覺上會比較修長喲」，穿搭tips指導相當貼心，搭襯路易威登Mini Luggage側背包展現極佳比例。陳庭妮則是穿上黑色款Cleo鞋履，抱著愛犬逛遊民生社區，照片呈現文青風的夏日清新；謝欣穎則是之前在台北電影節以Cleo走紅毯，相當亮眼。Cleo系列有著魅惑之蛇的造型，是RENE CAOVILLA的鮮明標誌，以水鑽、珍珠鑲嵌，展現不同調性。

而關穎腳上的Diana系列水鑽平底涼鞋，鑲飾施華洛世奇水鑽，拉丁風味的交叉設計是百搭鞋款。RENE CAOVILLA也推出七夕情人節款式，以浪漫粉紅色為主，包括Eliza系列的平底珍珠鞋，緞面材質搭襯交叉線條的珍珠帶，走浪漫公主風；Bonnie水鑽低跟涼鞋，以V形夾腳設計修飾腳型，絹帶上鑲嵌施華洛世奇水鑽，搭配俏皮蝴蝶結，相對活潑。

許路兒穿RENE CAOVILLA的Cleo鞋款，搭襯路易威登Mini Luggage側背包。圖／取自IG
許路兒穿RENE CAOVILLA的Cleo鞋款，搭襯路易威登Mini Luggage側背包。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
Bonnie水鑽夾腳低跟涼鞋。圖／RENE CAOVILLA提供
Bonnie水鑽夾腳低跟涼鞋。圖／RENE CAOVILLA提供
經典Cleo水鑽高跟鞋。圖／RENE CAOVILLA提供
經典Cleo水鑽高跟鞋。圖／RENE CAOVILLA提供
關穎搭襯的RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，售價45,000元。圖／取自IG
關穎搭襯的RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，售價45,000元。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
關穎搭襯RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，售價45,000元。圖／取自IG
關穎搭襯RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，售價45,000元。圖／取自IG
陳庭妮穿著黑色款RENE CAOVILLA的Cleo逛遊民生社區。圖／取自IG
陳庭妮穿著黑色款RENE CAOVILLA的Cleo逛遊民生社區。圖／取自IG
許路兒搭配的路易威登Mini Luggage側背包。圖／LV提供
許路兒搭配的路易威登Mini Luggage側背包。圖／LV提供
經典Eliza珍珠平底鞋。圖／RENE CAOVILLA提供
經典Eliza珍珠平底鞋。圖／RENE CAOVILLA提供
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
許路兒穿搭美圖連發，都是RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
謝欣穎在台北電影節搭襯RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
謝欣穎在台北電影節搭襯RENE CAOVILLA的Cleo鞋款。圖／取自IG
關穎搭襯RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，售價45,000元。圖／取自IG
關穎搭襯RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，售價45,000元。圖／取自IG

攝影

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