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關穎池畔長腿超性感 許路兒以美鞋教學修長穿搭技巧
夏天一到，女星們也露出美美的腳踝，IG一片賞心悅目。關穎斜倚池畔，以超長美腿曬出RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，並且加上美足的近攝影片，展現夏日奢華穿搭；許路兒、陳庭妮、謝欣穎則是搭襯同品牌經典的Cleo系列，蛇形踝圈顯露性感腳踝。
許路兒的IG照片堪稱張張精彩，她寫著「大家敲碗想看更多這雙美鞋穿搭來囉，有點跟的涼鞋搭配這個長度的裙子，在視覺上會比較修長喲」，穿搭tips指導相當貼心，搭襯路易威登Mini Luggage側背包展現極佳比例。陳庭妮則是穿上黑色款Cleo鞋履，抱著愛犬逛遊民生社區，照片呈現文青風的夏日清新；謝欣穎則是之前在台北電影節以Cleo走紅毯，相當亮眼。Cleo系列有著魅惑之蛇的造型，是RENE CAOVILLA的鮮明標誌，以水鑽、珍珠鑲嵌，展現不同調性。
而關穎腳上的Diana系列水鑽平底涼鞋，鑲飾施華洛世奇水鑽，拉丁風味的交叉設計是百搭鞋款。RENE CAOVILLA也推出七夕情人節款式，以浪漫粉紅色為主，包括Eliza系列的平底珍珠鞋，緞面材質搭襯交叉線條的珍珠帶，走浪漫公主風；Bonnie水鑽低跟涼鞋，以V形夾腳設計修飾腳型，絹帶上鑲嵌施華洛世奇水鑽，搭配俏皮蝴蝶結，相對活潑。
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