關穎池畔長腿超性感 許路兒以美鞋教學修長穿搭技巧

夏天一到，女星們也露出美美的腳踝，IG一片賞心悅目。關穎斜倚池畔，以超長美腿曬出RENE CAOVILLA的Diana平底涼鞋，並且加上美足的近攝影片，展現夏日奢華穿搭；許路兒、陳庭妮、謝欣穎則是搭襯同品牌經典的Cleo系列，蛇形踝圈顯露性感腳踝。

許路兒的IG照片堪稱張張精彩，她寫著「大家敲碗想看更多這雙美鞋穿搭來囉，有點跟的涼鞋搭配這個長度的裙子，在視覺上會比較修長喲」，穿搭tips指導相當貼心，搭襯路易威登Mini Luggage側背包展現極佳比例。陳庭妮則是穿上黑色款Cleo鞋履，抱著愛犬逛遊民生社區，照片呈現文青風的夏日清新；謝欣穎則是之前在台北電影節以Cleo走紅毯，相當亮眼。Cleo系列有著魅惑之蛇的造型，是RENE CAOVILLA的鮮明標誌，以水鑽、珍珠鑲嵌，展現不同調性。