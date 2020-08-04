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只賣1個月！還魂梅×奇維奇娃限時推出「還魂梅冰沙」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Mag Mag還魂梅聯名奇維奇娃，限時限量推出「還魂梅一夏冰沙」以及「巧克秒還魂餅乾」。記者陳睿中／攝影
Mag Mag還魂梅聯名奇維奇娃，限時限量推出「還魂梅一夏冰沙」以及「巧克秒還魂餅乾」。記者陳睿中／攝影

繼今年7月與cama café合作，推出首波聯名商品之後，泰國人氣零嘴「Mag Mag還魂梅」今夏再與泰國系甜品店「奇維奇娃（Cheevit Cheeva）」首度聯名，以還魂梅為主角，限時限量推出「還魂梅一夏冰沙」，以及「巧克秒還魂餅乾」，讓民眾在炎炎夏日也能品嚐到酸甜有味的泰式風采。

來自泰國的Mag Mag還魂梅，選用整顆去籽的梅果肉製作而成，口感酸爽清甜，被選為泰國航空頭等艙的迎賓點心而聞名，在網路上擁有高度人氣，亦是許多民眾赴泰必買的伴手禮。來自清邁的奇維奇娃（Cheevit Cheeva），自2017年登台，地點鄰近國父紀念館捷運站，供應有泰式奶茶雪冰、冰酥等等不同的點心，乃是人氣極高的打卡甜品店。

即日起至9月3日期間，Mag Mag還魂梅聯名奇維奇娃，限時於店內供應「還魂梅一夏冰沙」。選用8顆還魂梅搭配羅望子，製作出又甜又酸的熱帶風冰沙，再以肉桂棒、薄荷葉點綴，上桌時還會再灑上還魂梅碎塊，讓每一口都能品嚐到梅果的滋味，每杯170元。另外「巧克秒還魂餅乾」則是以70%巧克力所製作的手工餅乾為主體，配上還魂梅入餡作為點綴，增添餅乾的口感與清爽滋味，每片售價45元，活動期間內可享買1送1，每日限量供應10份。

以70%巧克力與還魂梅製作的巧克秒還魂餅乾。記者陳睿中／攝影
以70%巧克力與還魂梅製作的巧克秒還魂餅乾。記者陳睿中／攝影
還魂梅一夏冰沙，使用了8顆還魂梅果肉製作，並以肉桂棒、薄荷葉與梅果碎肉點綴。記者陳睿中／攝影
還魂梅一夏冰沙，使用了8顆還魂梅果肉製作，並以肉桂棒、薄荷葉與梅果碎肉點綴。記者陳睿中／攝影

泰國 紀念館 捷運

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