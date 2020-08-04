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獨／受疫情衝擊？「紅底鞋彩妝」登台未滿一年就要撤櫃

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
紅底鞋彩妝走頂級路線，一支唇膏要價3,350元。圖／讀者提供
紅底鞋彩妝走頂級路線，一支唇膏要價3,350元。圖／讀者提供

在2019年9月中旬風光首度進駐SOGO忠孝館的Christian Louboutin Beauty紅底鞋彩妝，以頂級彩妝聞名，一支唇膏要價3,350元，當時許多貴婦都人手一支。但沒想到進駐台灣將滿1年前夕，卻傳出紅底鞋彩妝即將撤台，全台唯一的SOGO忠孝館專櫃，只營業到8月底，之後就會撤出台灣。

代理紅底鞋彩妝的盧亞表示，因為8月底跟SOGO合約到期，加上國外疫情的關係，因此就會撤櫃，也沒有計畫到其他地方開店，等同撤出台灣。

Christian Louboutin以紅底鞋聞名，是頂級的鞋子品牌，之後跨足美妝市場，2015年以一支高價唇膏打響名號，之前沒有進駐台灣時，有不少人出國時都會帶一支，去年9月進駐台灣後，一度引發熱賣，目前Christian Louboutin Beauty在台灣販售唇膏、眼影、指甲油等。

但據了解，紅底鞋彩妝因為價格偏高，很考驗台灣消費者的接受度，且今年上半年又遇到疫情，大家都戴口罩不化妝，只有賣美妝的專櫃業績嚴重下滑，加上價格偏高的彩妝用品需求度下降，才會撤櫃。

目前Christian Louboutin Beauty在SOGO忠孝館營業至8月底，現在也有配合促銷，購買口紅贈送品牌隨身鏡、吊飾。

紅底鞋彩妝進駐台灣不到一年，就要撤櫃了。圖／讀者提供
紅底鞋彩妝進駐台灣不到一年，就要撤櫃了。圖／讀者提供
紅底鞋彩妝走頂級路線，極具識別度。圖／讀者提供
紅底鞋彩妝走頂級路線，極具識別度。圖／讀者提供
紅底鞋彩妝走頂級路線，極具識別度。圖／讀者提供
紅底鞋彩妝走頂級路線，極具識別度。圖／讀者提供

SOGO 疫情

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