本地客強力救援！台北101迎來9間新品牌、2間升級店型

疫情改變消費行為與生態，觀光客占比一向高於同業的台北101購物中心，今年爆發的新冠肺炎疫情讓觀光客瞬間幾乎歸零。但7月透過年度高級珠寶腕表大賞「2020 World Masterpiece」提早操作、振興消費券以及國旅爆發加持，7月精品珠寶大幅成長40%，帶動全館業績較去年同期微幅成長。為了滿足內需市場與競爭力，下半年再迎來9間全新品牌以及2間改裝新開幕品牌。

台北101商場事業處營運長朱麗文表示，7月精品珠寶成長40%，主要是因為今年高端客層不出國，留在台灣消費，雖少了3成觀光客挹注業績，但7月全館仍微幅成長，代表本地客幾乎回流，填補觀光客的缺口。而台北101觀景台的國人票價促銷，吸引家庭客造訪，加上振興三倍券，對美食餐飲、流行服飾品牌都有挹注。

國際腕表品牌齊全的台北101，首度引進館內第一家日系高級腕表、「Grand Seiko」全台首間旗艦店，同時備有維修中心，進駐一樓，將於8月15日試營運。目前館內腕表品牌共35間。另外，「Swatch」也將打造台灣唯一形象代表店，預計8月底改裝新開幕。

美食一口氣推出5家新餐飲，包括B1開幕後持續排隊的「SAKImoto 嵜本生吐司」，以及美食界跨界合作，近40年歷史的「上海鄉村」與「飯BAR」攜手打造的全新品牌「THE 上海」進駐4樓，「上海鄉村」第三代薛峰繼表示，上海鄉村主力客層60歲以上的家庭客，為了讓老品牌有所突破，接觸更多年輕客層，讓他們認識、喜歡上海菜，為「THE 上海」用餐空間與擺盤上呈現更多新意，用更時髦的方式吃中菜。