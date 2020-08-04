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本地客強力救援！台北101迎來9間新品牌、2間升級店型

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101購物中心自7月至9月，陸續增加6家新餐飲美食。
台北101購物中心自7月至9月，陸續增加6家新餐飲美食。

疫情改變消費行為與生態，觀光客占比一向高於同業的台北101購物中心，今年爆發的新冠肺炎疫情讓觀光客瞬間幾乎歸零。但7月透過年度高級珠寶腕表大賞「2020 World Masterpiece」提早操作、振興消費券以及國旅爆發加持，7月精品珠寶大幅成長40%，帶動全館業績較去年同期微幅成長。為了滿足內需市場與競爭力，下半年再迎來9間全新品牌以及2間改裝新開幕品牌。

台北101商場事業處營運長朱麗文表示，7月精品珠寶成長40%，主要是因為今年高端客層不出國，留在台灣消費，雖少了3成觀光客挹注業績，但7月全館仍微幅成長，代表本地客幾乎回流，填補觀光客的缺口。而台北101觀景台的國人票價促銷，吸引家庭客造訪，加上振興三倍券，對美食餐飲、流行服飾品牌都有挹注。

國際腕表品牌齊全的台北101，首度引進館內第一家日系高級腕表、「Grand Seiko」全台首間旗艦店，同時備有維修中心，進駐一樓，將於8月15日試營運。目前館內腕表品牌共35間。另外，「Swatch」也將打造台灣唯一形象代表店，預計8月底改裝新開幕。

美食一口氣推出5家新餐飲，包括B1開幕後持續排隊的「SAKImoto 嵜本生吐司」，以及美食界跨界合作，近40年歷史的「上海鄉村」與「飯BAR」攜手打造的全新品牌「THE 上海」進駐4樓，「上海鄉村」第三代薛峰繼表示，上海鄉村主力客層60歲以上的家庭客，為了讓老品牌有所突破，接觸更多年輕客層，讓他們認識、喜歡上海菜，為「THE 上海」用餐空間與擺盤上呈現更多新意，用更時髦的方式吃中菜。

4樓同步引進日義料理「隱肆好食」。B1則將陸續新引進「The Soup Spoon匙碗湯」、「全家便利商店」台北101門市將於8月底獨家開賣雲端便當，9月中旬則有「印度皇宮」進駐。另外，B1新品牌除了運動服飾品牌「Lululemon」，香氛保養品牌「Aesop」將於8月17日開幕。摩納哥人氣飾品「APM Monaco」預計9月1日在2樓以最新形象店改裝新開幕。

「THE 上海」為上海鄉村與飯BAR攜手打造的全新品牌。圖／台北101提供
「THE 上海」為上海鄉村與飯BAR攜手打造的全新品牌。圖／台北101提供
台北101觀景台9月底前推出國人一大兩小上觀景台只要150元，吸引民眾踴躍參加。圖／讀者提供
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暑假旺季，台北101美食街人流快速回溫。記者江佩君／攝影
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Grand Seiko全台首間旗艦店將於8/15進駐台北101一樓。記者江佩君／攝影
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SAKImoto嵜本生吐司進駐台北101購物中心B1，吸引民眾排隊。記者江佩君／攝影
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品牌 上海 台北101

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