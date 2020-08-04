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升級父親時髦感！必備TUMI頂級系列袋包 既體面又實用

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
一年一度感謝爸爸的日子又來臨了，挑選能夠表達對父親敬愛心情的禮物，讓你尊敬的他在生活中更加輕鬆且愉快。圖／TUMI提供
一年一度感謝爸爸的日子又來臨了，挑選能夠表達對父親敬愛心情的禮物，讓你尊敬的他在生活中更加輕鬆且愉快。圖／TUMI提供

一年一度感謝爸爸的日子又來臨了，挑選能夠表達對父親敬愛心情的禮物，讓你尊敬的他在生活中更加輕鬆且愉快。TUMI就推薦了多款袋包選擇，讓為人子女能幫爸爸妝點時髦造型，既體面又兼具實用功能。

對於追求奢華外觀及質感的人，Arrivé系列絕對是不二選擇。靈感汲取自高級汽車設計，以拋光鉻細節、優雅包款外型曲線、精緻皮革手把、磁性細緻拉鍊及吊牌打造獨樹一格的產品。色調部份則採用黑色搭配沉穩的海軍藍，鮮明對比色調適合在工作時使用。而時尚前衛且多功能的Ford後背包含有便利的上蓋式是開口，寬敞的內部空間及創新防水內袋可放置水壺或式雨傘。摩登輪廓的Hannover公事包則提供方便的開口，內有保護性內襯，兩個主隔層拉鍊入口及可放置手機的便捷內袋。適合多樣性場合。

不僅如此，長年受到歡迎的Alpha 3系列也是餽贈爸爸禮物時的好選擇，採用TUMI招牌的彈導尼龍製作而成，並配上礦石灰及黑色為主。像是Flap後背包以貼心的間隔空間令人印象深刻，可容納所有在工作時所需攜帶的物品，除了有15吋筆電和平版專屬的放置空間，更有多個內袋以及筆環及鑰匙扣，連細微的需求都考量進去。而三用公事包則適合喜愛經典包包的父親，除了內容量可放置A4文件及上班時所需的物品外，可手提、斜背以及後背三種不同攜帶方式也讓外出更加輕鬆。

Alpha 3後背包22,400元。圖／TUMI提供
Alpha 3後背包22,400元。圖／TUMI提供
Alpha 3三用公事包20,500元。圖／TUMI提供
Alpha 3三用公事包20,500元。圖／TUMI提供
Arrivé Hannover公事包33,500元。圖／TUMI提供
Arrivé Hannover公事包33,500元。圖／TUMI提供

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