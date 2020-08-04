升級父親時髦感！必備TUMI頂級系列袋包 既體面又實用

一年一度感謝爸爸的日子又來臨了，挑選能夠表達對父親敬愛心情的禮物，讓你尊敬的他在生活中更加輕鬆且愉快。TUMI就推薦了多款袋包選擇，讓為人子女能幫爸爸妝點時髦造型，既體面又兼具實用功能。

對於追求奢華外觀及質感的人，Arrivé系列絕對是不二選擇。靈感汲取自高級汽車設計，以拋光鉻細節、優雅包款外型曲線、精緻皮革手把、磁性細緻拉鍊及吊牌打造獨樹一格的產品。色調部份則採用黑色搭配沉穩的海軍藍，鮮明對比色調適合在工作時使用。而時尚前衛且多功能的Ford後背包含有便利的上蓋式是開口，寬敞的內部空間及創新防水內袋可放置水壺或式雨傘。摩登輪廓的Hannover公事包則提供方便的開口，內有保護性內襯，兩個主隔層拉鍊入口及可放置手機的便捷內袋。適合多樣性場合。