梵克雅寶 可轉換式珠寶變化出新意 重現名女人的珠寶盒

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），最著名的創作之一，無疑是可變化多種配戴方式的可轉換式珠寶。例如經典的ZIP項鍊，便是巧妙的將拉鍊的設計融入項鍊，拉起即可轉換成手環配戴。而這至今仍相當迷人且令藏家趨之若鶩的經典設計，始於珠寶世上最著名的溫莎公爵夫人所委託訂製、歷時12年研發於1951年誕生。

今年夏季，梵克雅寶迎來三件重量級作品，分別向品牌的歷史傳承致敬。包括將可轉換式的設計發揮到極致的Merveille d’émeraudes項鍊、Rubis en scène手鐲、以及具有可轉換式吊墜的Tendresse étincelante耳環，都以絕世罕見的的個性寶石（Pierres de Caractère），重新演繹品牌史上為知名女性珠寶收藏家打造的經典傑作。

全新的Merveille d’émeraudes項鍊，鑲嵌5顆共重70.40克拉的梨形哥倫比亞祖母綠與三枚梨形美鑽，共有7種不同的方式可以配戴，甚至能變化成兩款不同風情的耳環。整體設計借鑒自梵克雅寶1929年為埃及法絲婭公主（Princess Faiza）訂製的Collaret項鍊，原作共垂墜10顆飽滿華麗的水滴形祖母綠，鑽石流穗點綴頸背，藏於其中的珠寶鍊扣懸垂而下。Merveille d’émeraudes所使用的祖母綠更帶有哥倫比亞產地最標誌性的花園現象，是鑑賞重點。

鑲嵌72顆共重84.74克拉的緬甸紅寶石的Rubis en scène手鐲，則脫胎自30年代女神瑪琳黛德麗（MarleneDietrich）的經典Jarretiere手鐲。她特別鍾愛這款梵克雅寶打造的不對稱紅寶石手鐲，經常在公開場合配戴這款手鐲之外，更戴著它拍攝希區考克執導的經典電影「慾海驚魂」（Stage Fright）。新作Rubis en scène在結構上費盡巧思讓不對稱的手鐲得以平衡，緬甸紅寶石色澤嫣紅帶紫，質地猶如絲絨，是紅寶石中的極品。