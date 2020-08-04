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梵克雅寶 可轉換式珠寶變化出新意 重現名女人的珠寶盒

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
全新作品Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，共有7種配戴方式，白K金鑲嵌5顆共重70.40克拉的梨形哥倫比亞祖母綠、1顆重5.81克拉的DFL 2A級梨形鑽石、2顆共重7.18克拉的DIF 2A級梨形鑽石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
全新作品Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，共有7種配戴方式，白K金鑲嵌5顆共重70.40克拉的梨形哥倫比亞祖母綠、1顆重5.81克拉的DFL 2A級梨形鑽石、2顆共重7.18克拉的DIF 2A級梨形鑽石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），最著名的創作之一，無疑是可變化多種配戴方式的可轉換式珠寶。例如經典的ZIP項鍊，便是巧妙的將拉鍊的設計融入項鍊，拉起即可轉換成手環配戴。而這至今仍相當迷人且令藏家趨之若鶩的經典設計，始於珠寶世上最著名的溫莎公爵夫人所委託訂製、歷時12年研發於1951年誕生。

今年夏季，梵克雅寶迎來三件重量級作品，分別向品牌的歷史傳承致敬。包括將可轉換式的設計發揮到極致的Merveille d’émeraudes項鍊、Rubis en scène手鐲、以及具有可轉換式吊墜的Tendresse étincelante耳環，都以絕世罕見的的個性寶石（Pierres de Caractère），重新演繹品牌史上為知名女性珠寶收藏家打造的經典傑作。

全新的Merveille d’émeraudes項鍊，鑲嵌5顆共重70.40克拉的梨形哥倫比亞祖母綠與三枚梨形美鑽，共有7種不同的方式可以配戴，甚至能變化成兩款不同風情的耳環。整體設計借鑒自梵克雅寶1929年為埃及法絲婭公主（Princess Faiza）訂製的Collaret項鍊，原作共垂墜10顆飽滿華麗的水滴形祖母綠，鑽石流穗點綴頸背，藏於其中的珠寶鍊扣懸垂而下。Merveille d’émeraudes所使用的祖母綠更帶有哥倫比亞產地最標誌性的花園現象，是鑑賞重點。

鑲嵌72顆共重84.74克拉的緬甸紅寶石的Rubis en scène手鐲，則脫胎自30年代女神瑪琳黛德麗（MarleneDietrich）的經典Jarretiere手鐲。她特別鍾愛這款梵克雅寶打造的不對稱紅寶石手鐲，經常在公開場合配戴這款手鐲之外，更戴著它拍攝希區考克執導的經典電影「慾海驚魂」（Stage Fright）。新作Rubis en scène在結構上費盡巧思讓不對稱的手鐲得以平衡，緬甸紅寶石色澤嫣紅帶紫，質地猶如絲絨，是紅寶石中的極品。

而配有可轉換式吊墜的Tendresse étincelante耳環，則是取材自另一件梵克雅寶史上的經典耳環：1968年由船王奧納西斯（Aristotle Onassis）訂製、贈予賈桂琳甘迺迪歐納西斯（JacquelineKennedy- Onassis）的結婚禮物。賈姬曾多次配戴出席公開場合的原版耳環，鑲鑽花卉圖騰線條優美細緻，配襯碩大的蛋面切割紅寶石吊墜。新作延續原創設計，但改以白K金打造，花冠部分圍繞一顆梨形鑽石盛開，吊墜部分則以兩顆分別重逾10克拉的DFL 2A級梨形鑽石為主角，兩枚鑽石更是從同一塊原石切割而成，非常難得。

梵克雅寶的第一件可轉換珠寶作品為1939年的Two Flowers Passe Partout項鍊，可轉換為多層次手環。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的第一件可轉換珠寶作品為1939年的Two Flowers Passe Partout項鍊，可轉換為多層次手環。圖／梵克雅寶提供
Rubis en scène手鐲，共鑲嵌72顆枕形切割緬甸紅寶石共約84.74克拉。圖／梵克雅寶提供
Rubis en scène手鐲，共鑲嵌72顆枕形切割緬甸紅寶石共約84.74克拉。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的第一件可轉換珠寶作品為1939年的Two Flowers Passe Partout項鍊，也可當作手環。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶的第一件可轉換珠寶作品為1939年的Two Flowers Passe Partout項鍊，也可當作手環。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種，是當成祖母綠耳環配戴。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種，是當成祖母綠耳環配戴。圖／梵克雅寶提供
私人訂製的Walska胸針飛鳥珠寶，神氣飛揚的送子鳥將帶來珍貴禮物黃鑽，黃鑽可從胸針上取下單獨作為吊墜佩戴，鳥兒本身也能轉換為帶翅膀的耳環和胸針。圖／梵克雅寶提供
私人訂製的Walska胸針飛鳥珠寶，神氣飛揚的送子鳥將帶來珍貴禮物黃鑽，黃鑽可從胸針上取下單獨作為吊墜佩戴，鳥兒本身也能轉換為帶翅膀的耳環和胸針。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊7種變化的其中一種，是當成鑽石耳環配戴。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊7種變化的其中一種，是當成鑽石耳環配戴。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種，僅配戴其中3枚祖母綠。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種，僅配戴其中3枚祖母綠。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶最著名的ZIP項鍊誕生於1951年，作品Zip Antique項鍊可以拉起拉鍊變成轉換為手鍊。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶最著名的ZIP項鍊誕生於1951年，作品Zip Antique項鍊可以拉起拉鍊變成轉換為手鍊。圖／梵克雅寶提供
Tendresse étincelante耳環，吊墜部分可拆組，變化不同的配戴方式。圖／梵克雅寶提供
Tendresse étincelante耳環，吊墜部分可拆組，變化不同的配戴方式。圖／梵克雅寶提供
Tendresse étincelante耳環，可拆掉吊墜，僅配戴花朵的部分。圖／梵克雅寶提供
Tendresse étincelante耳環，可拆掉吊墜，僅配戴花朵的部分。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹Merveille d’émeraudes項鍊。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹Merveille d’émeraudes項鍊。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶最著名的ZIP項鍊誕生於1951年，作品Zip Antique項鍊可以拉起拉鍊變成轉換為手鍊。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶最著名的ZIP項鍊誕生於1951年，作品Zip Antique項鍊可以拉起拉鍊變成轉換為手鍊。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，共有7種配戴方式，白K金鑲嵌5顆共重70.40克拉的梨形哥倫比亞祖母綠、1顆重5.81克拉的DFL 2A級梨形鑽石、2顆共重7.18克拉的DIF 2A級梨形鑽石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，共有7種配戴方式，白K金鑲嵌5顆共重70.40克拉的梨形哥倫比亞祖母綠、1顆重5.81克拉的DFL 2A級梨形鑽石、2顆共重7.18克拉的DIF 2A級梨形鑽石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種，可單獨凸顯美鑽。圖／梵克雅寶提供
Merveille d’émeraudes可轉換式項鍊，7種變化的其中一種，可單獨凸顯美鑽。圖／梵克雅寶提供

珠寶 哥倫比亞

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