LV早春男裝藏了少女心 粉蠟筆monogram印花輕盈繽紛

由男裝藝術總監Virgil Abloh發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2021早春男裝系列，影像時光退回到十九世紀的黑暗幽微，像是在博物館的雕像、壁畫、年代久遠的帳幔前拍攝，菱格紋地板也讓人覺得懷舊，展現設計師心中的平衡、風格與優雅。

在2021早春系列中，Virgil Abloh從既定的服裝與配件中重新探索細緻差別，在理所當然的物件中做細微變動展現巧思，例如monogram的各式新樣貌，而設計主題仍然是將奢華元素融入庶民環境，塑造衣櫃中不朽的必備單品，並且將時尚設計化為常存的意識、物質。之中最搶眼的圖樣，是粉彩蠟筆色系monogram印花，有春天的輕盈繽紛，來自Virgil Abloh在路易威登總部辦公室鍍鉻桌面的LV logo壓紋，以其作為板模塑造而成。雨帽、貝雷帽則是重點配件，有著成年男子的帥氣，也兼容男孩的灑脫天真。