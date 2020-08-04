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LV早春男裝藏了少女心 粉蠟筆monogram印花輕盈繽紛
由男裝藝術總監Virgil Abloh發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2021早春男裝系列，影像時光退回到十九世紀的黑暗幽微，像是在博物館的雕像、壁畫、年代久遠的帳幔前拍攝，菱格紋地板也讓人覺得懷舊，展現設計師心中的平衡、風格與優雅。
在2021早春系列中，Virgil Abloh從既定的服裝與配件中重新探索細緻差別，在理所當然的物件中做細微變動展現巧思，例如monogram的各式新樣貌，而設計主題仍然是將奢華元素融入庶民環境，塑造衣櫃中不朽的必備單品，並且將時尚設計化為常存的意識、物質。之中最搶眼的圖樣，是粉彩蠟筆色系monogram印花，有春天的輕盈繽紛，來自Virgil Abloh在路易威登總部辦公室鍍鉻桌面的LV logo壓紋，以其作為板模塑造而成。雨帽、貝雷帽則是重點配件，有著成年男子的帥氣，也兼容男孩的灑脫天真。
早春正裝剪裁修身洗鍊，帶著復古西方紳士的氣度，以不同深淺、氛圍的藍色系，在看來相似的剪裁中發揮細節變化。此外，包括工作服、針織衫等色彩延伸了冬末的深色系，運用花卉monogram圖案貫穿，繡在羊毛外套上或是背心的絎縫中，也成為雙面大衣的內襯；而前幾季的迷彩、葉紋與monogram的層疊圖案，則印在緹花長褲、丹寧褲和風衣上。早春鞋履以堅固耐用的Derby鞋和Chelsea靴為主，還有結合麂皮、網眼鞋面等異材質拼接的運動鞋；黑色印花Monogram躍上翻蓋款式的Eurostar郵差包、後背包及腰包；丹寧材質的包款則以掛毯圖案融入Monogram花紋，作為Keepall、後背包等包款的設計。
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