CARIN曬「國民初戀」秀智墨鏡造型美照 網「#像極了愛情」！

隨著太陽眼鏡的推陳出新，不再只是炎炎夏日的遮陽工具，已為日常搭配的必備潮流單品，來自韓國的CARIN就找來「國民初戀」秀智代言。並在近期曝光多張美照，由秀智重新詮釋經典女人味，以長髮微捲的造型搭配個性女孩風格，讓網友看了直呼「#像極了愛情」。

從2017年開始，秀智就擔任了韓國眼鏡品牌CARIN的代言人，去年在Netflix上檔的動作影集「浪行驚爆點」，劇中秀智所配戴的太陽眼鏡品牌就是CARIN。而且品牌鏡框更是專為亞洲人設計，無論是光學眼鏡抑或太陽眼鏡，V線條的設計有修飾臉型之用，因此有著小臉神器封號。而今年夏季系列，CARIN同樣邀請秀智來演繹4款太陽眼鏡的特色，一系列美照率性又有魅力，展現出時髦感。

秀智詮釋CARIN ANNA太陽眼鏡6,480元。圖／藏鏡閣國際精品提供

像是最經典的ANNA款，不只有深綠或棕色，這季推出清爽又減齡的黑色淺色片，整體俐落簡潔。在鼻墊更是下足功夫，鏡腳輕巧又具可調節的功能，特殊設計使得五官更加立體，戴起來讓整體體型造炯炯有神，男、女配搭都合適。以黃色鏡片主打時髦氣場的淺色片新款KATHARINE，鏡框也是有特別設計，不只是圓框，更加上了弧度更修飾臉型，鏡框側面的線條設計讓整體更添率性。喜歡復古貓眼鏡框的人，則必收KIRSTEN微貓眼膠框、或VICTORIA款，充滿女人味的設計細節，絕對能成為夏日造型亮點。

秀智詮釋CARIN KIRSTEN太陽眼鏡6,480元。圖／藏鏡閣國際精品提供